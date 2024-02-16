"З дронами переповзали на наш кордон": Лукашенко заявив про затримання української ДРГ (відео)

Лукашенко розповів про успіхи контртерористичної операції в Білорусі і обурився, що вона закінчилася, а диверсанти і далі намагаються пробиратися через кордон.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко повідомив, що 16 лютого на території Білорусі була затримана українська диверсійно-розвідувальна група. Про це він сказав на загальних зборах Білоруського республіканського союзу споживчих товариств, пише Nexta.

"Ще один факт не залякування для вас із сьогоднішнього. Затримали кілька диверсантів на українському кордоні. За допомогою дронів і болотами деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для скоєння диверсій насамперед на території РФ та Білорусі", — сказав Лукашенко.

На його думку диверсанти дочекалися закінчення контртерористичної операції і вирішили діяти.

"Щойно закінчилася контртерористична операція, яку ви навіть не помітили, і це добре. Це — не ваша справа. Затримані були всі диверсанти, а серед них білоруси. І це практично 2-3 рази в тиждень. Ми можемо заспокоїтися? Не можемо", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що у прикордонних з Росією Чернігівській та Сумській областях почастішали заходи ворожих ДРГ. Вони "полюють", як на військових Сил оборони, так і на цивільне населення.

6 лютого повідомлялося, що на Чернігівщині буде діяти спеціальний прикордонний режим, який передбачає низку обмежень для громадян у 5-ти кілометровій зоні.