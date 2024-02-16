Знищувати 4500 танків і БМП на рік: Forbes назвав сценарій перемоги України над РФ

За словами журналістів, ЗСУ потрібно протриматися ще два роки, водночас розраховувати тільки на допомогу європейських союзників, оскільки США не надавали жодної нової військової допомоги вже майже два місяці.

Поставлена на воєнні рейки російська промисловість сьогодні виробляє близько 4500 бронемашин на рік для свого 470-тисячного окупаційного угруповання ЗС РФ, яке стримують Сили оборони в Україні. Про це пише Forbes.

Автори публікації покликаються на висновки аналітичного центру RUSI, за підрахунками якого, 4500 машин на рік недостатньо, щоб компенсувати приблизно 10 тисяч танків, БМП та БТР, які, на думку аналітиків Oryx, РФ втратила за перші два роки повномасштабної війни в Україні.

У Кремлі впевнені, що зможуть заповнювати поточний відсоток втраченої бронетехніки до 2025 року, зазначають аналітики Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс.

Але проблема для РФ у тому, що 80% із 4500 одиниць техніки, які росіяни виробляють щороку, не нові, а відремонтовані та модернізовані. А запаси не нескінченні.

За словами аналітиків, кількість бронетехніки, що перебуває на зберіганні, означає, що, хоча РФ і зможе підтримувати стабільний обсяг виробництва до 2024 року, згодом військово-політичне керівництво дійде висновку, що транспортні засоби потребують глибокого ремонту.

"До 2026 року більша частина наявних запасів буде вичерпана", — такий сценарій прогнозують автори дослідження.

Дані RUSI узгоджуються з підсумками нещодавнього звіту міністерства оборони Естонії, згідно з якими, відновлення нової техніки випереджає темпи зняття з тривалого зберігання.

Старі військові запаси можуть зберігатися "ще кілька років", зазначають автори дослідження. На основі даних із відкритих джерел і супутникових знімків вони зробили висновок, що російські запаси техніки вичерпаються у 2025 або 2026 році.

Звичайно, РФ може спрямувати більше ресурсів на виробництво нової техніки. Але виробництво з нуля набагато більш трудомістке та ресурсозатратне.

В умовах міжнародних санкцій істотне поліпшення якості продукції, найімовірніше, нереальне навіть у середньостроковій перспективі, пояснили в міністерстві оборони Естонії. Україна може виграти війну на виснаження, але тільки за підтримки.

"Якщо партнери України продовжать надавати достатню кількість боєприпасів і готувати військових, щоб стримати російські атаки у 2024 році, РФ навряд чи доб'ється значних успіхів і у 2025-му", — зазначають аналітики RUSI.

За їхніми словами, якщо РФ не зможе домогтися успіху до 2025 року, не зможе поліпшити якість, із цього випливає, що буде складно змусити Київ капітулювати до 2026 року.

Після 2026 року втрати бронетехніки почнуть позначатися на бойовій потужності РФ, на той час російська промисловість постраждає, і перспективи ЗС РФ погіршаться.

Але проблема України в тому, що Сполучені Штати не надавали жодної нової військової допомоги вже майже два місяці. Отже, Силам оборони необхідно протриматися та виснажувати російські війська ще два роки й водночас, можливо, розраховувати тільки на допомогу європейських союзників, у яких набагато менше ресурсів, ніж у США.

Нагадаємо: в РФ вважають, що знадобиться ще 3 млн боєприпасів, щоб захопити Україну.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден міг би вже завтра відправити мільйони боєприпасів Україні безоплатно та на законних підставах.