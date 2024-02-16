Вистачило б на бригаду: понад 800 призовників не взяли до британської армії через татуювання

За статистикою, ще 400 новобранцям заборонили відвідувати центр підготовки через пірсинг. Із 2018 року відмовилися загалом від 126 000 претендентів.

Понад 800 потенційних новобранців не прийняли до армійських лав Великої Британії через татуювання, хоча в країні спостерігається недобір армійського персоналу. Про це повідомляє The Sun.

Ще 400 новобранцям заборонили відвідувати центр підготовки через пірсинг — кількості відрахованих було б достатньо, щоб скласти бригаду.

Десять років тому в британській армії пом'якшили правила й дозволили татуювання на шиї та руках, але бодіарт на голові й обличчі все ще "неприйнятний".

Татуювання, що зображують "статевий акт, насильство або наркотики", також заборонені, це ж стосується й пірсингу, який "змінює зовнішній вигляд".

Із 2018 року у Великій Британії не вистачає 12 000 військовослужбовців. Відтоді довелося відмовитися від 126 000 осіб.

Згідно з даними, опублікованими відповідно до законодавства про свободу інформації, основна причина, через яку новобранці не пройшли відбір, — медична. Таких 70 000.

Ще 23 000 претендентів повідомили, що "вакансій немає", попри те, що всі три види Збройних сил Великої Британії втрачають особовий склад швидше, ніж залучають новий.

"Ми втрачаємо особовий склад. Через кілька років наслідками стануть проблеми в операціях", — заявив колишній міністр збройних сил Марк Франсуа.

Керівник рекрутингової фірми Capita закликав армію послабити суворі медичні правила, які не дають змоги людям поповнити армійські лави.

За його словами, дотримуючись нинішніх обмежень щодо вимірювання індексу маси тіла, більшість регбістів зі збірної Англії не пройшли б відбір. Відповідно до застарілої системи, їх би вважали такими, що "страждають на ожиріння".

Нагадаємо, що законодавство України не дозволяє бронювати ФОПів. Зі свого боку, Міноборони проти гіг-контрактів, а компаніям, які вважаються резидентами "Дія.City", простіше отримати статус критичного підприємства.

Також повідомлялося, що офіцер ЗСУ розповів, якою має бути мобілізація в Україні. За словами майора ЗСУ Єгора Чечеринди, необхідно по 10 тисяч від кожного регіону.