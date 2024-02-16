Із ТЦК можуть прийти і вночі: за якої умови потрібно впустити воєнкомів додому

За словами адвоката Ростислава Кравця, громадяни мають право не пускати у своє житло або навіть на подвір'я приватного будинку представників військкоматів чи правоохоронців, якщо у них немає рішення слідчого судді.

Кабінет міністрів України дозволив ТЦК у період воєнного стану працювати цілодобово. Водночас у військкоматах все ще не отримали роз'яснень щодо конкретних дій. Про це повідомляє ТСН із посиланням на джерела у військкоматах.

Дехто таке нововведення розуміє так, що працівники ТЦК начебто отримали дозвіл вночі ходити по домівках або ж затримувати порушників комендантської години.

"Якщо говорити про ВЛК, то вона не проходить на базі ТЦК. Що стосується нашої роботи, то ще з 2014 року всі військовослужбовці України переведені на особливий режим служби. Тобто 24\7", — повідомили журналістам представники одного з обласних ТЦК.

У військкоматах визнають, що не розуміють, що мається на увазі під дозволом на цілодобову роботу. У ТЦК уточнили, що їхнє завдання не в тому, щоб займатися порушниками комендантської години, що це питання поліції.

На думку адвоката Ростислава Кравця, наразі принципових змін через дозвіл для ТЦК на роботу цілодобово не відбудеться.

Він також сказав, що, на його думку, таке рішення ухвалили, щоб залучати цивільних до цілодобової роботи у військкоматах.

За його словами, якщо так уже трапиться, що співробітники ТЦК стоятимуть на порозі будинку, то у громадянина є право не відчинити двері.

"Без рішення слідчого судді про допуск цих осіб до цього житлового приміщення або домоволодіння, особа має право нікого не пускати", — йдеться в публікації.

Це ж стосується і подвір'я приватного будинку, куди без згоди власника також не мають права зайти інші, інакше це вважатиметься незаконним проникненням.

Нагадаємо, що громадянин України, який народився в Казахстані, отримав повістку і втік із дому.

Також повідомлялося, що журналісти розібралися в тому, чи можуть релігійні переконання перешкодити мобілізації. У деяких релігійних організаціях заборонено брати зброю в руки.