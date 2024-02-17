На Закарпатті працівники ТЦК познущалися з науковця і незаконно мобілізували, — нардеп

Чоловік показав військовий квиток, де була відмітка, що він знятий з обліку в столичному районному ТЦК. У військоматі старий квіток забрали і оформили новий. Також вписали придатність до служби і підписалися замість чоловіка.

В Закарпатській області незаконно мобілізували науковця, який зняв номер в одному з готелів. Його забрали просто із кімнати і доправили до ТЦК. Історію чоловіка розповів депутат Верховної Ради і журналіст Георгій Мазурашу.

"Громадянина України на Закарпатті "по беспределу" з готельного номера забрали прикордонники, приписали "спробу незаконного перетину кордону" і передали військоматним, які теж знущались з нього, військовий квиток з відміткою про зняття з обліку забрали, оформили новий, написали що "придатний", і з третьої спроби оформили у військову частину", — розповів депутат.

За його словами, прикордонники 31 січня постукали в готельну кімнату до громадянина, який багато років працював у столичній науковій установі. Вони нібито сказали, що підозрюють, що він хоче незаконно перетнути кордон. Його забрали, склали протокол і помістили в камеру, де він провів ніч. Наступного дня чоловіка відвезли до місцевого ТЦК та СП.

"Військоматним громадянин показав військовий квиток, де була відмітка, що він знятий з обліку в столичному районному ТЦК. Закарпатський військомат відправив "бійця" в підвал, а телефон забрали. На другий день оформили йому замість забраного новий військовий квиток, оформили "придатність", підписалися за громадянина (бо він відмовлявся підписувати). Вночі на автобусі повезли у в/ч під Львовом. Там його не взяли (певно, адекватні попались)", — пише Мазурашу.

Він додав, що коли науковцю повернули телефон, він зателефонував адвокату, який викоикав поліцію. Правоохоронці з'ясували, що у чоловіка немає претензій до військової частини, на новий військовий квиток не відреагували, сказали, що нічим не можуть допомогти і поїхали.

Далі чоловіка доправили в рівненську область, але там теж науковця не прийняли, бо бачили, що не для військової служби чоловік.

З Рівненщини повезли знову в ТЦК на Закарпаття, звідти повторно завезли на Львівщину, де його оформили у іншій військовій частині.

"Чоловік подзвонив в поліцію. Написав заяву, що забрали його військовий квиток, що оформили нові документи, де підробили його підпис. Поліцейські щось там похіхікали із знайомими військовими і поїхали. Коли громадянина, нарешті, відвезли на ВЛК, там з нього теж знущались, ігнорували його інформацію про проблеми зі здоровʼям. На цих емоціях він почав кидатися з ножем, який мав в кишені, на тих лікарів, які його ігнорували, порізав собі вени. Але цю людину наша "совкова" неадекватна система все одно хоче загнати на фронт", — прокоментував депутат.

Він задався питанням, навіщо Україні такі мобілізовані.

"Нам дуже потрібна "мобілізація здорового глузду", — резюмував Георгій Мазураш.

В Закарпатському обласному ТЦК та СП інформацію поширену депутатом поки не коментували.

Нагадаємо, що в Україні засудили за ухилення від призову чоловіка, який боявся мобілізуватися. Чоловік мав прийти у військкомат, але проігнорував повістку. Він пояснив свою неявку у ТЦК тим, що "вже багато його знайомих зникли безвісти чи загинули", та попросив суворо не карати.

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