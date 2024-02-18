"Війна на нашому континенті": Данія передасть Україні всю свою артилерію

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен зазначила, що європейцям не варто чекати, доки вирішиться криза з ухваленням фінансування поставок зі США для ЗСУ.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен заявила про намір передати Україні всю артилерію своєї країни. Вона наголосила на важливості такої підтримки і закликала інші європейські держави також надати невикористане військове обладнання Україні.

Про це Фредеріксен заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені, передає видання "Укрінформ".

"Лідери країн Європи часто говорять про проблеми з виробництвом зброї, називаючи їх причиною, що не дає змоги збільшити постачання допомоги Україні. Однак зараз вони відкривають нові оборонні підприємства на перспективу", — наголосила вона, виступаючи на панельній дискусії за участю лідерів п'яти європейських держав.

Глава данського уряду також підкреслила, що на Мюнхенській конференції з безпеки було висловлено необхідність негайної передачі Україні необхідних видів озброєнь.

"Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Тому, вибачте, але питання не тільки у виробництві. У Європі досі є військове обладнання. Його необхідно передати Україні", — заявила вона.

Метте Фредріксен також наголосила, що європейцям не слід очікувати розв'язання кризи в отриманні фінансування для поставок озброєнь зі США для Збройних Сил України.

"Європа повинна захистити себе, адже це війна на нашому континенті", — нагадала вона.

Нагадаємо, 8 лютого повідомлялося, що в ЄС закликали припинити постачати боєприпаси іншим країнам, крім України. Жозеп Боррель заявив, що країни-члени ЄС повинні призупинити експортні контракти в інші держави, які не перебувають у стані війни. Це буде оптимальним варіантом для швидкого нарощування поставок ЗСУ.