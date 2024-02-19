Ліквідація в ближньому бою: в Нацгвардії показали жорстку бойову роботу спецназу (відео)

Українські розвідники підловили противника в лісосмузі. Унаслідок бойового зіткнення, імовірно, п'ятьох окупантів було знищено.

Бійці Національної гвардії України показали кадри бойової роботи в тилу ворога. У нічних умовах бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" у відкритому бою ефектно ліквідували групу противника. Кадри опубліковано на сторінці полковника ЗСУ Анатолія Штефана в мережі X 19 лютого (відео 18+).

"Рейд у тил ворога. Група розвідки 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показує кадри ліквідації супротивника в ближньому бою", — ідеться в коментарі, однак локацію зіткнення не вказано.

На перших секундах відео показано просування групи противника в лісосмузі. Потім український боєць відкриває вогонь по противнику — можна помітити, що гвардійці атакують із різних напрямків і затискають противника, який безуспішно намагається відбитися, використовуючи ручні гранати.

Унаслідок бою, імовірно, було ліквідовано п'ятьох осіб особового складу ЗС РФ.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що до складу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України увійшов окремий загін спеціального призначення "Любарт" ССО. Бійці підрозділу брали участь у визволенні Київської області, в обороні Бахмута, а також у боях за Нескучне та Велику Новосілку.