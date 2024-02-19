Посилення мобілізації: кого з ухилянтів можуть оштрафувати на понад 50 тисяч гривень (відео)

Новий законопроєкт про мобілізацію зобов'язує чоловіків уточнювати свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет чи ТЦК та СП протягом 60 днів. У разі ігнорування цієї норми — загрожуватиме штраф, розповів адвокат Роман Сімутін.

У разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію на військовозобов'язаних чоловіків, які ухилятимуться від призову, очікують певні покарання. Адвокат Роман Сімутін розповів детальніше про них на своєму YouTube-каналі.

"Для мене контури майбутнього закону про мобілізацію частково вже зримі. Зокрема, вважаю, що введуть запровадити заборону на виїзд за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків. Але про це поки що дискутують самі депутати", — сказав Роман Сімутін.

З його слів, також можуть внести зміни до санкції статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, у результаті чого чоловікам, які протягом 60 днів не уточнять свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет чи ТЦК, загрожуватиме штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Крім цього, можливе затримання на три доби для з'ясування обставин громадян, які порушили законодавство про оборону та мобілізацію.

"Можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується в законопроєкті 10379, але очевидно, що після спливу 60 днів очільнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістки та думати, чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов'язковим", — наголосив він.

Сімутін розповів, що статтю 258 КУпАП доповнять нормою, яка виключатиме необхідність складання протоколу, внаслідок цього постанова зі штрафом виноситиметься відразу. Також внесуть зміни до статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення, після чого керівник ТЦК та СП зможе винести постанову навіть через декілька років, збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності терміном від двох місяців до трьох років з дня вчинення або виявлення правопорушення.

Він радить звернути увагу на дату видачі повістки. Постанову може бути винесено, якщо чоловік не з'явився до ТЦК після вручення повістки. Тоді як день виявлення настає тоді, коли людина не була зареєстрована, не отримувала повістку та не оновлювала облікові дані протягом 60 днів, проте її спіймали через два роки. У цьому випадку також може бути винесена постанова з накладанням штрафу. Тоді як в разі тривалого порушення людину неможливо притягнути двічі до відповідальності за один і той самий проступок. Тому змінюють частину другу ст. 210-1 КУпАП та прибирають повторність.

Нагадаємо, майор ЗСУ Єгор Чечеринда заявив, що з кожного регіону України потрібно мобілізувати по десять тисяч осіб. З його слів, російські військові вчаться воювати та стали професійними за два роки.

Раніше заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповів, що критичні компанії можуть бронювати 50% військовозобовʼязаних. Він наголосив, що законодавство забороняє бронювати ФОПів.