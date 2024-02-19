"Обіцяли евакуювати": у 110-й бригаді повідомили про розстріл поранених захисників Авдіївки

За даними 110-ї бригади, після повного оточення опорного пункту "Зеніт" зв'язалися з організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною для надання допомоги тяжко пораненим військовим.

Російські окупанти обіцяли евакуювати українських поранених бійців з укріпрайону "Зеніт", однак зрештою розстріляли. Про це повідомляє пресслужба 110-ї ОМБр на сторінці в Facebook.

Вихід особового складу 110-ї бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією, артилерією, FPV-дронами, атаками на евакуаційні автомобілі та обстрілом евакуаційних шляхів, ідеться в публікації. Кількох тяжкопоранених і загиблих військових евакуювати не вдалося.

"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було ухвалено рішення зв'язатися з координаційним центром та організаціями, що ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полоненими для надання допомоги нашим тяжко пораненим неозброєним військовим", — розповіли у пресслужбі 110-ї бригади.

Представники російських військ повідомили координаторам про згоду евакуювати поранених, надати допомогу та обміняти надалі.

Про те, що трапилося, надалі стало відомо з ворожих ресурсів. На відео, знятих на захопленій позиції "Зеніт" родичі впізнали загиблих: Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника. За даними ОМБр, ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосика. Доля шостого бійця поки що невідома.

"Нестерпно боляче за побратимів. Щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Честь і Вічна Слава полеглим героям", — повідомляється в пості.

Нагадаємо, що після виходу ЗСУ з Авдіївки в Китаї назвали Захід "ненадійним" партнером.

Також повідомлялося, що Олександр Коваленко заявив, що окупанти вирішили скористатися дефіцитом боєприпасів Сил оборони, а після Авдіївки ЗСУ можуть втратити окремо взяті локації.