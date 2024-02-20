"Не стикується з парним обважуванням Ту-95": 2 ракети РФ не долетіли до України (фото)

Кількість випущених по Україні ракет не стикується з кількістю тих, які долетіли. Тож експерт вважає, що ракет РФ, які впали десь в Росії, має бути більше.

В РФ дорогою до України "загубилися" 2 ракети Х-101. Одну з них знайшли у Волгоградській області в РФ. Про це повідомив військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Тим часом у Єланському районі Волгоградської області було знайдено таке! Що це? Storm Shadow? Scalp-EG? ATACMS? Ні, це російська крилата ракета Х-101, яка 15 лютого не долетіла до України", — проінформував експерт.

Він зазначив, що того дня по території України ЗС РФ випустили 12 ракет Х-101/555/55, а з тією, що впала, мало б бти 13.

"Але це не сильно стикується з парним обважуванням Ту-95МС. Тобто, іншими словами, десь по полях і лісах Росії має бути, згідно з логікою, як мінімум ще одна така ракета", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, 28 грудня міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні вже працюють гібридні комплекси ППО FrankenSAM.

2 січня РФ атакувала Київ ракетою Х-101, яка була виготовлена в 4 кварталі 2023 року.