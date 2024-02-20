"Я виконав свій обов'язок": мережу сколихнув прощальний лист 22-річного бійця ЗСУ з Франції

В особистих речах Андреаса, які віддали рідним бійці Інтернаціонального легіону мама знайшла записку з вказівкою для родини, де шукати його останні слова в телефоні.

В Україні 16 лютого 2023 року ів районі Сватового на Луганщині загинув 22-річний доброволець із Франції Андреас Галлоцці з позивним "Френчі". Останні слова захисника в роковини його смерті оприлюднив у Facebook його знайомий Олівер Жуе, а український переклад тексту зробила Єлизавета Юхнова.

Андреасу Галлоцці було 22 роки, він родом з Бургундії і завжди мріяв бути військовим. Коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення РФ, він вступив до Інтернаціонального легіону ЗСУ.

У телефонних розмовах з мамою Едіт він повторював: "Мамо, мені добре там, де я зараз; я знаю, для чого я приїхав; я розумію, на що я йду". Одного разу на передовій, він їй сказав: "Мамо, тут 14-18 (*роки Першої світової війни) в XXI сторіччі".

Його двоюрідний дідусь загинув у першій світовій війні.

Андреас Галлоцці

В особистих речах Андреаса, які віддали рідним бійці Інтернаціонального легіону мама знайшла записку з вказівкою для родини, де шукати його останні слова в телефоні.

Андреас служив у Інтернаціональному легіоні

"Війна ― це прокляття людства, тому, що війна ніколи не вмирає. Завжди будуть справедливі причини, за які варто битися і вмирати за необхідності, боротися проти божевільних, які хочуть зруйнувати все, що їх оточує заради власного Его…нічого іншого крім дрібниць", — була слова в записці.

До цієї записки захисник України додав ще одну з поміткою "останні слова".

Андреас із мамою

Текст записки

"Моя найдорожча мама, люба родина, мої вірні друзі. Для мене війна скінчилась, але я ні про що не жалкую, я бачив достатньо героїзму і жахів. Я молюсь, щоб ваша доля була більш милостива. Наше життя – коротке. Я вдячний небу за всі радості, за все щастя, і випробування, які приготувала мені доля. Моє життя було чудове і майже наповнене.

Ці декілька фраз будуть моїми останніми.

Я прожив свої останні години, переглядаючи усі фото з вами, мої дорогоцінні спогади. Лише диво могло б мене врятувати. Я знав, що ця місія могла бути занадто небезпечною, однак я чоловік впертий, я не хотів залишати своїх друзів їхати самим в центр цього пекла.

Війна робить людей божевільними. Я виконав свій обов’язок, відстояв честь Франції, України і Європи. Я не відчуваю жодних докорів сумління щодо від’їзду в Україну, я знайшов сенс свого життя та своїх переконань. Єдине про, що жалкую, можливо, це те, що я не мав часу покохати когось усім своїм серцем.

Я сподіваюсь ви знайдете сили мене пробачити і Господь хотів би можливо з’єднати нас на небі або в іншому місці, роз’єднавши нас на цій землі.

Не забувайте ніколи солдатів, які загинули за праве діло.

Я ніколи вас не забуду, я люблю вас".

Останні слова були написані 1 лютого 2023. Андреас загинув у бою біля Сватова, на сході України, проти росіян, 16 лютого 2023 року.

Нагадаємо, що у війні проти РФ загинув пілот ЗСУ Влад Риков. Хлопець з Луганщини став одним із найкращих пілотів Су-25 в Повітряних силах України.

Раніше в Тернополі сповістили про смерть військового, якого мобілізували 9 днів тому. Місцева жителька розповіла, що чоловік нібито пішов до ТЦК та СП оновити дані, проте в той же день йому дали час лише зібрати речі.