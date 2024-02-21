У РФ застрелився пропагандист, який розповів про втрати росіян у боях за Авдіївку, — соцмережі

Блогер Сергій Стерненко стверджує, що росіяни "зацькували" Андрія Морозова з позивним "Мурз" після того, як він публічно озвучив величезні втрати ЗС РФ на Авдіївському напрямку.

Відомий окупант і пропагандист Андрій Морозов "Мурз" наклав на себе руки після того, як зіткнувся з тиском через публікацію інформації про втрати російських збройних сил у районі Авдіївки в Донецькій області. Про це повідомив український активіст і блогер Сергій Стерненко в Telegram.

Пропагандист, який був автором каналу "Нам пишут з Янины", опублікував 18 лютого інформацію про ймовірні втрати російських збройних сил у боях за Авдіївку: 16 тисяч військовослужбовців і 300 одиниць бронетехніки. Він також зазначив, що втрати сил оборони України є значно меншими.

"Його зацькували інші російські пропагандисти, тому що він розкривав дані про втрати. Зокрема, він заявляв, що в штурмах Авдіївки росіяни втратили загиблих близько 16 000 солдатів", — пише Стерненко.

Пост Сергія Стерненка

21 лютого Морозов залишив прощальний пост у своєму Telegram-каналі. Пропагандист написав, що його змусили видалити пост про втрати російської армії.

Пост Андрія Морозова

Український журналіст Денис Казанський також повідомив про самогубство окупанта.

"Це настільки чудово, що навіть нічого додати. Морозов був фанатичним українофобом і сталіністом, воював на Донбасі проти України з 2014 року, закликав до геноциду і масових убивств українців", — підкреслив український журналіст.

За поточною інформацією, офіційних підтверджень з боку РФ про його смерть немає.

Нагадаємо, що підполковник Збройних сил Російської Федерації Дмитро Лисицький застрелився у своїй квартирі в Ставрополі після провалу окупантів на півдні України.