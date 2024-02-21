Росія може готувати масований обстріл України 24 лютого: аналіз від експертів

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у противника фетиш на значущі дати і він може в річницю повномасштабної війни скористатися цим. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат же закликав не прив'язуватися до календаря, адже вирахувати час атаки практично неможливо.

Наближається друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну і противник, як вважають деякі експерти, може вдатися до масованих атак по мирних містах. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Річниця війни в Україні: дистанційне навчання

У Полтавській громаді закладам освіти зробили рекомендацію перейти на дистанційний формат навчання на найближчі 2 дні, адже в цей період, перед річницею повномасштабного вторгнення, начебто підвищено небезпеку обстрілів із боку Російської Федерації. Про це заявила директорка департаменту освіти міської ради Жанна Каплоух у коментарі "Суспільному".

За її словами, останнім часом почастішали не тільки обстріли, а й зросла кількість повідомлень про замінування. У зв'язку з цим відомство рекомендує перейти на дистанційне навчання 22 і 23 лютого. При цьому остаточне рішення має ухвалювати керівництво того чи іншого навчального закладу.

Сам департамент освіти Полтавської обласної військової адміністрації та Міністерства освіти і науки рекомендацій щодо дистанційного навчання не отримували. Не висловлювалися з цього приводу і представники інших українських регіонів.

Річниця війни в Україні: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не обійшов стороною тему ймовірних обстрілів і в коментарі "ТСН" також висловився з цього приводу. За його словами, ризики атак з боку противника в період річниці повномасштабного вторгнення підвищуються.

"Масований обстріл цілком можливий, тому що у них є прив'язка (до дат, — ред.) фетишизм. Крім усього іншого, у росіян є боєкомплект, є ракети. Йдеться як про крилаті ракети, так і про балістичні, є дрони-камікадзе. Я не виключаю, що останнім часом вони могли накопичувати ресурс дронів-камікадзе для того, щоб їх застосувати в більшій кількості. Тому цілком можливий такий терористичний акт", — заявив Олександр Коваленко.

Щодо кількості повітряних цілей, які може запустити одночасно ЗС РФ, то військово-політичний оглядач орієнтується на 29 грудня 2023 року, коли було здійснено один із наймасованіших ударів — 158 засобів повітряного ураження. Там були і дрони-камікадзе, і різні ракети.

Обстріли напередодні великих дат: думка Ігната

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат напередодні заявляв, що неможливо обчислити точно, коли противник збирається здійснити черговий масований обстріл. Російські окупанти не завжди прив'язуються до дат і це теж варто враховувати.

На його думку, відповідні служби в Україні можуть мати лише певну інформацію про підготовку до удару, однак точного часу ніхто сказати не зможе. На це впливають різні чинники, серед яких розвідувальні дані противника або погодні умови.

"Тут уже рішення приймається безпосередньо напередодні. Тому вираховувати якісь дати не потрібно. Слід бути завжди насторожі, адже масована атака може відбутися в будь-який день. Як бачимо, противник не завжди прив'язується до своїх сакральних дат, до наших дат, а б'є, щоб було неочікувано для нас", — говорив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 21 лютого в ГУР заявили, що РФ уздовж кордону з Україною розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет з території Росії, як заявив представник української розвідки Вадим Скібіцький.

Також цього дня противник атакував кілька областей України. У результаті роботи Повітряних сил російську Х-59 знищили на Полтавщині, а 13 безпілотників ліквідували в межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Відомо про кількох постраждалих у Краматорську.