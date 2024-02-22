Серйозна загроза для України: Іран зацікавлений у продажу Кремлю ракет і дронів, — ISW

Іранське ракетне озброєння з дальністю застосування до 700 км дасть змогу ЗС РФ завдавати ударів по українських об'єктах у тилу.

На початку січня 2024 року Іран передав Росії значну кількість балістичних ракет. Співпраця між країнами досягла нових висот після вторгнення Росії в Україну, коли іранська економіка почала активно розвиватися за рахунок цього. Це дозволяє Кремлю мати постійний доступ до ракет для обстрілу українських міст. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики, посилаючись на інформацію від агентства Reuters, зазначають, що три анонімних іранських джерела повідомили про надання Іраном Росії 400 балістичних ракет малої дальності, включно з Fateh-110 і Zolfaghar. Згідно з їхніми заявами, Іран відправив щонайменше чотири партії таких ракет до Росії з моменту укладення угоди про продаж наприкінці 2023 року.

Один із високопоставлених іранських чиновників заявив, що Тегеран продовжуватиме постачання ракет до Москви, оскільки, відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2231, йому дозволено експортувати зброю в будь-яку країну. Ця резолюція призупинила санкції, пов'язані з ядерною програмою Ірану, і встановила конкретні терміни для припинення дії заборон на постачання ракет та іншого озброєння.

Російський блогер, пов'язаний із кремлівською адміністрацією, заявив 21 лютого, що Іран розпочав постачання ракет у Росію на початку січня, одразу після закінчення терміну дії обмежень, встановлених ООН.

Згідно з даними ISW, Іран, ймовірно, розглядає можливість отримання фінансової компенсації від Росії в обмін на постачання ракет. Група хакерів Prana Network опублікувала документи 4 лютого, які містять інформацію про передбачувані платежі Кремля в розмірі приблизно $4,5 млрд на рік за постачання іранських безпілотних літальних апаратів із серії Shahed.

"Надання Іраном цих ракетних систем може поліпшити здатність Росії долати українську протиповітряну оборону", — вважають аналітики.

Також відомий блогер, пов'язаний із Кремлем, заявив, що придбання російськими збройними силами іранських ракетних систем розширить їхні здібності з ураження "далеких українських об'єктів". Представник Повітряних сил Збройних Сил України, полковник Юрій Ігнат, також зазначив, що можливе придбання Росією балістичних ракет становить серйозну загрозу для України.

"Цей російсько-іранський військовий обмін є частиною поглиблення відносин у військовій сфері та сфері безпеки між двома державами. Розширення цих зв'язків особливо прискорилося після того, як Іран почав надавати військову підтримку Росії під час її вторгнення в Україну в лютому 2022 року", — наголосили в ISW.

Нагадаємо, ізраїльські журналісти з'ясували, чим Кремль розплатився з Іраном за поставлені дрони типу Shahed.

У НАЗК повідомили, що всередині чорних "шахедів" виявили чипи, вироблені в західних країнах.