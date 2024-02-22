Україна може залишитися без "Патріотів": у Пентагоні озвучили проблеми з експлуатацією ЗРК

Ракетні комплекси потребують ремонту та технічного обслуговування. І хоча Міноборони США організувало технічні роботи на місцях, планів щодо повноцінного обслуговування систем в Україні у Пентагону немає.

Міністерство оборони США передало Україні системи ППО Patriot і різні бойові машини без плану їх довгострокового обслуговування, що може призвести до проблем у майбутньому. Неможливість повноцінного обслуговування комплексів Patriot підвищує ризик того, що Україна не зможе захистити себе від російської агресії. Про це йдеться у звіті наглядового органу Пентагону.

У документі йдеться про те, що американське оборонне відомство надало допомогу з ремонтом зенітно-ракетних комплексів на місцях, однак плану щодо складнішого ремонту та обслуговування у Пентагону немає. І хоча США передали Україні запасні частини, необхідні для технічного обслуговування на місцях до кінця 2024 фінансового року, системи озброєнь "навряд чи залишаться працездатними без технічного обслуговування".

Крім того, американський підрозділ Remote Distribution and Maintenance Center-Ukraine, що базується в Польщі, не має можливості проводити ремонт "Патріотів" на рівні депо. З огляду на ситуацію генеральний інспектор Міноборони рекомендував Європейському командуванню США визначити вимоги та об'єкти, необхідні для організації такого ремонту.

"Неможливість повноцінного обслуговування Patriot підвищує ризик того, що Україна не зможе захистити себе від Росії", — йдеться у звіті.

Ще одна проблема — США буде дуже важко замінити системи Patriot, які вони передали Україні, йдеться в доповіді. Усі ракетні комплекси, передані Україні, перебували на американських полігонах, і виконання додаткових запитів буде "болючим" для Збройних сил США.

У документі було зазначено, що відсутність технічного обслуговування на рівні складів в Україні можна порівняти з проблемами, з якими зіткнулася національна армія Афганістану, залежна від американської підтримки

"Постійна нездатність Афганістану обслуговувати передане в дар обладнання стала одним із чинників поразки армії від талібів", — підкреслили в Пентагоні.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними Міноборони США, українські війська можуть відчувати дефіцит у ракетах для ЗРК Patriot з огляду на інтенсивність російських авіаударів. Про потенційну проблему повідомив і речник Повітряних сил Юрій Ігнат, хоча й не підтвердив інформації щодо того, що надалі США постачатимуть менше ракет.