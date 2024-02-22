Обурилися, що готуються втікати до Польщі: на Львівщині військові відлупцювали 4 цивільних

Постраждалих чоловіків затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею. Їх доправили до приміщення військкомату для взяття на військовий облік. Факт потенційної втечі з України у час війни викликав агресію у військових.

У Львівській області судитимуть військових, які побили 4 чоловіків, яких на кордоні з Польшею затримали прикордонники. Прокуратура передала до суду обвинувальний акт. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

У побитті та катуванні обвинувачуються 2 експрацівники Самбірського районного ТЦК та СП.

Одному з них інкримінують незаконне позбавлення волі людини і катування (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 127 КК України), а іншому – бездіяльнвсть військової влади (4 ст. 426 КК України).

Слідством встановлено, що у вересні 2023 року працівники ТЦК кілька днів незаконно утримували 4 військовозобов’язаних. Їх змушували пройти ВЛК та вступити до ЗСУ. Постраждалих зачинили у кімнаті, погрожували, залякували і били.

Встановлено, що цих чоловіків напередодні затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею. Їх доправили до приміщення військкомату для взяття на військовий облік. Факт потенційної втечі з України у час війни викликав агресію у військових.

Зараз обвинувачені перебувають під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, що воєнкоми в Сумській області хотіли відправити в армію хлопця без кисті і травмою ока. Олександр Денисенко, який мешкає в Шостці, був інвалідом по зору з дитинства, і всі документи передали одразу в ТЦК.