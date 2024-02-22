Могли застосувати GLSDB з HIMARS: OSINT-дослідники обговорюють удар ЗСУ по розрахунку БПЛА ZALA (відео)

Бомби GLSDB завдяки більшій бойовій частині, добре підходять для ударів по будівлях, а розрахунок операторів БПЛА є дуже важливою ціллю.

Морпіхи 140-го розвідувального батальйону ВМС ЗСУ разом морським центром ССО скорегували удар по ворожих операторах БПЛА ZALA. У Telegram-каналі "КіберБорошно" повідомили, що відповідним відео з ними поділилися бійці.

У дописі вказано локацію, де відбулися події. Удар відбувся поблизу населеного пункту Чорнянка, лівобережжя Херсонщини.

"Передали трохи демократії ворожому екіпажу БПЛА ZALA", – вказано у повідомленні.

Тип боєприпасу, яким було уражено об’єкт, не назвали. OSINT-дослідники у сервісі мікроблогів Х обговорюють можливість застосування одної з керованих бомб GLSDB, нещодавно переданих Україні, а атака відбулася з HIMARS. Бомби завдяки більшій бойовій частині, добре підходять для ударів по будівлях, а розрахунок операторів БПЛА є дуже важливою ціллю, для знищення якої можна використати максимальну вогневу міць.

Фото: Google Maps

GLSDB та їхня ймовірна вартість

Бомби малого діаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb або GLSDB) розроблялися компаніями Boeing і Saab Group. По суті, це модифікація крилатих бомб SDB повітряного базування. Зараз як пускові установки для GLSDB застосовують РСЗВ, такі як HIMARS і M270.

Вартість GLSDB не розкривається. У відкритих джерелах є дані про те, що складова частина GLSDB — бомба SDB зі снарядом M26 — коштує 40 тисяч доларів. Для підрахунку загальної вартості потрібно врахувати також ціна "міжступеневого адаптера", який з'єднує SDB зі снарядом M26, вартість розроблення пускового контейнера та інші витрати, пов'язані з розробленням і випуском.

Нагадаємо, 15 лютого журнал Forbes повідомив, що Україна почала застосовувати бомби GLSDB. Зі слів журналістів, на тлі зволікань із подальшою допомогою Києву пощастило, що адміністрація президента США ще рік тому заплатила Boeing і Saab за постачання GLSDB для ЗСУ.