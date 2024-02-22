Придністров'я може "попроситися" до складу Росії: у Молдові відреагували

За словами придністровського опозиціонера Геннадія Чорби, 28 лютого відбудуться збори "депутатів усіх рівнів", які нібито від імені жителів регіону попросять Кремль про приєднання до Росії. 29 лютого Володимир Путін може ухвалити відповідне рішення.

У Тирасполі, столиці невизнаної Республіки Придністров'я, за кілька днів має відбутися "з'їзд депутатів усіх рівнів", де ті проситимуть про зближення з Російською Федерацією. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook придністровський опозиціонер Геннадій Чорба.

За його словами, 28 лютого, на запланованому засіданні може прозвучати прохання нібито від імені всього народу невизнаного Придністров'я, які можуть хотіти стати частиною Російської Федерації.

За весь час, продовжує політик, було 3 або 4 подібних зібрання, а на другому з них було "оголошено незалежність Придністров'я". Відповідно, такі заходи відбуваються здебільшого для ухвалення ключових рішень. Наступний тиждень не стане винятком, найімовірніше.

"Найімовірніше, виходячи з аналізу ситуації, з Москви пройшла команда провести цей з'їзд, на якому має бути озвучено прохання, від імені громадян, які проживають на Лівому березі до Росії, прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і Федеральні Збори в прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити прохання, що надійшло. При цьому організатори посилатимуться на референдум 2006 року", — пише Геннадій Чорба.

Окремо опозиціонер додав, що Москва регулярно влаштовувала провокації на території невизнаної держави, яка нібито боїться влади Молдови і хоче відсторонитися від Кишинева. Для цього регулярно влаштовували мітинги.

Також для цього Росія роздавала свої документи місцевим жителям, щоб потім говорити про захист "своїх людей".

Якщо рішення все ж таки буде ухвалено, тоді на регіон можуть чекати великі наслідки, а у Кремля будуть розв'язані руки для нової агресії щодо Молдови. Настав час Кишиневу вживати серйозних заходів.

"Пані президент Санду, ваше оточення всіляко Вас лякало тим, що Росія завдасть удару по території Молдови. Ви не врахували одного, що психологія нинішнього керівництва Росії, зокрема Путіна, дуже схожа на психологію Гітлера, кінця 30-их років минулого століття. Спроби умиротворити таких, як Путін, призводять тільки до одного — зростаючого апетиту агресора. Живіть і далі у своєму, вигаданому вами світі, де радники вас лякають, а ви думаєте, що всі проблеми розсмокчуться, якщо їх не чіпати руками", — продовжив Геннадій Чорба.

Придністров'я у складі Росії: реакція Молдови

Управління з реінтеграції уряду Молдови на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написало, що за ситуацією уважно стежать і Офіс політики реінтеграції перебуває в постійному контакті з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами.

"З наявної у нас інформації немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися. Переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він несе в собі в разі немислимих кроків", — ідеться в повідомленні.

Президентка Молдови Мая Санду на момент публікації матеріалу жодним чином не коментувала можливих провокацій, які готуються на кінець поточного місяця.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Україна готова відновити роботу консульства в Придністров'ї. За даними Міністерства закордонних справ, Україна підтримує виключно мирне врегулювання придністровського питання зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

29 січня аналітики з ISW стверджували, що є ознаки "інтересу" РФ до заворушень у Молдові. У Москві готові долучитися до "врегулювання" подій у Молдові та Придністров'ї, заявили експерти. При цьому росіяни спробують діяти так само, як у минулому вели гібридну війну на Донбасі.