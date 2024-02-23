Повістка — не дорога в один кінець: боєць ЗСУ наголосив на необхідності заміни людей на фронті (фото)

За два роки люди, які перебувають в окопах, втомилися, бо вони не роботи й чекають, коли їх хтось змінить. У них теж не "дорога в один бік", вони не мають там бути до кінця війни або поки не вб’ють, вважає військовослужбовець.

Повістка — це не дорога в один кінець, а маючи такого сусіда як Росія, українці повинні готуватися до того, що можуть опинитися на полі бою. Про це в інтерв'ю "Цензор. НЕТ" сказав начальник штабу 65-ої окремої механізованої бригади Богдан Павлович.

За два роки повномасштабної війни він встиг побачити і як мужньо б’ються українці, і як злякано тікають за кордон. Він вважає, що зараз активно працює вороже ІПСО в намаганні зашкодити мобілізації в Україні.

"Добре працює ІПСО противника, який постійно навіює, що в нас усе погано, повний крах, що всіх мобілізованих кидають "на м’ясо"… Людина цивільна все те бачить і думає, що це, як кажуть, дорога в одну сторону. На мою думку, якби людина розуміла, для чого йде воювати, вона повинна бачити результат. Нам потрібно більше показувати, як ми знищуємо ворога. Люди мають бачити позитив — а він у нас є", — говорить військовий.

Він додав, що на початку повномасштабного вторгнення його підрозділ перебував на Чернігівщині, коли до нього в підрозділ прийшли мобілізуватися місцеві.

"Скажу так: усі люди, які були мотивовані, які хотіли захищати Батьківщину, у 2022 році самі приходили. Я тоді був на Чернігівському напрямку, ми зайшли в село, і до мене прийшли мужики: "Ми до вас. Я — мисливець, у мене є рушниця. А в нього є гвинтівка". Я їх оформив, видав автомати. Це люди, які хотіли захищати Україну. Вони приходили одразу в підрозділи, у частини, вони не йшли до військкоматів", — розповів Павлович.

Він додав, що коли в державі вже 2 роки йде велика війна, то ті, хто хотів захистити країну, вже на фронті, а решта повинні зрозуміти, що на них як на чоловіків покладений обов’язок захищати свою Батьківщину.

"У дев’ятому класі ми всі отримуємо приписне свідоцтво, тому що ми —чоловіки. І в нас є обов’язок: у разі чого йти захищати Батьківщину в лавах Збройних сил. За два роки люди, які перебувають в окопах, втомилися, бо вони не роботи. Вони чекають, коли хтось їх змінить. У них теж не "дорога в одну сторону", вони не мають там бути до кінця війни або поки не вб’ють. Вони заслужили на відпочинок, але їх повинен хтось міняти. Там є військовослужбовці, які по два-три рази зазнали поранення, десять разів були контужені", — говорить Богдан Павлович.

Богдан Павлович

Він додав, що готує своїх дітей до війни з Росією попри їхній вік, бо вважає, що Україна, маючи такого сусіда як Росія, має брати приклад із Ізраїлю.

"Поки що я готую своїх дітей до того, що вони повинні розуміти, хто такі росіяни та скільки горя вони завдали нашій державі. І наша країна в цей момент повинна взяти приклад із Ізраїлю. Звідки ми знаємо — може, завтра щось у голову стрельне, і з Білорусі знову до нас полізуть. Ми ж не знаємо: може, Путін із Африки позабирає всі племена, пороздає їм автомати, щоб сюди направляти? Ми повинні бути готові до всього", — каже військовослужбовець.

Він додав, що його дратує, коли окремі українці кажуть, що не народжені для війни.

"Ми всі не народжені для війни. Покажіть мені хоч одну жінку, яка спеціально завагітніла, щоб народити дитину для війни. Не знаю, хто придумав цю фразу, але це повна маячня. Життя визначило, що чоловіки з давніх-давен захищають свої сім’ї, захищають свою землю. І все. Чим скоріше ти навчишся бути готовим до війни, тим легше тобі буде на ній. Тому не треба чекати, поки по тебе прийдуть чи будуть за тобою бігати. Подивіться у "фейсбуці" — у кожної бригади є своя сторінка. Виберіть собі підрозділ і йдіть захищати Батьківщину. І пам’ятайте: повістка — це не дорога в один кінець", — резюмував Павлович.

Нагадаємо, що на Одещині вовки завадили ухилянту втекти до Молдови. Вони загнали його на дерево та змусили здатися прикордонникам.

Одесит нелегально пробирався з-за кордону в Україну. Свої дії він пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну.