"Половина не спрацьовує": РФ отримала від КНДР 1,5 млн боєприпасів минулого століття, — ГУР

За словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького, росіянам не вистачає власних потужностей виробництва. Це стосується як снарядів, так і ракет. У результаті Москва змушена звертатися до союзників.

Північна Корея продовжує допомагати Російській Федерації і поставила окупантам півтора мільйона снарядів. При цьому вони були випущені ще в минулому столітті. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", яке було опубліковано 23 лютого.

За його словами, противник застосовує ракети з КНДР і після обстрілу дуже складно визначити, чи це залишки "КН-23", чи від "Іскандера" через їхню схожість. Єдине, що зрозуміло одразу, — ракети Північної Кореї новіші і, найімовірніше, саме "Іскандер" був узятий за основу при розробці.

"За нашою оцінкою, росіяни пообіцяли надати якісь додаткові технології для того, щоб Північна Корея вдосконалювала своє озброєння. Але це залишається потужною зброєю, тому що руйнування великі. Ця балістична ракета несе великий заряд (понад півтонни)", — заявив Вадим Скібіцький.

З усього перерахованого вище, продовжує представник ГУР, можна дійти висновку, що у противника недостатньо власних потужностей виробництва ракетного озброєння, тому він змушений просити допомоги в союзників, які залишилися.

Також це добре видно з виробництва боєприпасів. За оцінками української розвідки росіянам торік вдалося виконати оборонне замовлення на 2 мільйони боєприпасів 122 мм і 155 мм калібрів. Водночас, цього може бути недостатньо, тому Москва і звернулася до Пхеньяну.

"Якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта вимагають перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки. У чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить натомість певні технології, зокрема ракетні", — підсумував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 23 лютого повідомлялося, що уламки ракет КНДР з американськими деталями допоможуть викрити мережі поставок. Британські експерти зазначають, що 75% задокументованих компонентів із північнокорейських ракет "пов'язані з компаніями", зареєстрованими у США, 16% — із компаніями в Європі та 11% — в Азії.