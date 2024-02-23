Пес Патрон і морське дно: українці наповнили мережу мемами про збитий А-50 (фото)

Українці миттю відреагували на другий російський літак А-50, знищений над Азовським морем. У мережі розмістили десятки мемів, де висміювали втрату росіян.

Знищеному літаку А-50У радіє нині покійний російський співак Йосип Кобзон — він тримає його в руках, як іграшку. Поруч із Кобзоном нервується нині покійний власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Водночас український пес Патрон тішиться вдалому "удару", який він завдав банкою огірків. Українці відгукнулися десятками мемів на чергову втрату ЗС РФ повітряного судна, вартістю пів мільярда доларів: Фокус зібрав частину цих зображень.

На зображеннях із псом Патроном українці розмістили квадрокоптер, який начебто підібрався до ДРЛВ А-50 і підбив його "бомбами" у вигляді банок. Підпис під мемом повідомляє, що саме цією зброєю поцілили по дорогоцінному російському літаку над Азовським морем.

А-50 і пес Патрон Фото: Перша приватна мемарня

Йосип Кобзон тримає в руках іграшковий А-50 і посміхається, дивлячись на глядача, — ще одне зображення, створене українцями. Надпис "50" на корпусі іграшки показує, що він радіє саме збитому літаку ЗС РФ.

А-50 і Кобзон Фото: Процишин офіційний

Автори іншого зображення згадали, як Пригожин вимагав снаряди в міністра оборони Сергія Шойгу та начальника штабу Валерія Герасимова. Після знищення ДРЛВ він почав "вимагати" знищене повітряне судно.

А-50 і Пригожин Фото: З відкритих джерел

Також українці згадали систематичні знищення А-50 над Азовським морем — це сталося 15 січня та 23 лютого. Тому розмістили літак на глибині моря, припускаючи, що він уміє плавати.

А-50 і дно моря Фото: З відкритих джерел

Під час одного з інцидентів у РФ, коли відбулася атака невідомих дронів чи ракет по військовому об'єкту РФ, місцевий житель обізвав спересердя українців. Вигук росіянина використали, щоб показати реакцію громадян Росії на втрату чергового літака.

А-50 і вигук росіянина Фото: Twitter

На ще одному зображенні розмістили верхівку церкви — вона замінила локатор для виявлення цілей, оскільки Російська православна церква могла втрутитися навіть у роботу військового обладнання.

А-50 і куполи церкви Фото: З відкритих джерел

Українці також розмістили на мемах п'ятого президента Петра Порошенка: він "причетний" до спецоперації ГУР, бо є фото з грибами, які за формою схожі на апаратуру А-50.

А-50 і Порошенко Фото: З відкритих джерел

Падіння А-50 — деталі подій 23 лютого

Зазначимо, увечері 23 лютого в мережі опублікували кадри падіння літака над Краснодарським краєм РФ. На відео видно повітряне судно у вогні та коментар глядача, який заявив, що сталося влучання снаряда.

Згодом у ГУР Міноборони підтвердили, що разом із Повітряними силами здійснили спецоперацію зі знищення російського літака-шпигуна. Командувач Повітряними силами Микола Олещук також підтвердив успішне відпрацювання.