ЗС РФ розстріляли дев'ятьох військовополонених ЗСУ біля Бахмута, – DeepState (карта)

Аналітики наголосили, що була надія на те, що українські захисники з цієї позиції вижили та в полоні, але окупанти їх вбили. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже звернувся до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста через дії росіян.

Російські окупанти на Бахмутському напрямку розстріляли дев'ятьох українських військовополонених. Про це повідомили аналітики DeepState в Telegram.

У повідомленні йдеться про те, що страту українців здійснили 24 лютого. Воєнний злочин, ймовірно, відбувся поблизу населеного пункту Іванівське.

Аналітики припускають, що росіяни могли розстріляти бійців 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка або з приданих їй підрозділів. Серед страчених могли були поранені військові.

З етичних міркувань Фокус не публікує відео страти українських військовополонених.

Аналітики наголосили, що була надія на те, що українські захисники з цієї позиції вижили та в полоні. На відео, яке сьогодні було опубліковано, зафіксована страта бійців Сил Оборони.

"Стоїть важка задача вмотивувати ворога перестати таким займатися, бо в полон може потрапити будь-хто", – йдеться у повідомленні DeepState.

Фото: Google Maps

Реакція омбудсмена

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, в Telegram заявив, що Росія знову вчинила воєнний злочин. Саме в Бахмутському районі 24 лютого окупанти розстріляли українських полонених.

Точна кількість страчених росіянами українців йому невідома, ймовірно бійців було щонайменше сім. Це українські військовослужбовці. Вже відомо, з якої саме військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців.

Лубінець звернуся з офіційними листами до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Женевська конвенція, як зазначив омбудсмен, російськими загарбниками не виконується.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом розстрілу окупантами військовополонених Сил оборони поблизу населеного пункту Роботине у Запорізькій області. Окупанти наказали двом бійцям нацгвардійцям вийти з окопів, а згодом розстріляли та вбили ще одного, який лежав на землі.