Влада Індії домоглася звільнення частини своїх громадян з армії РФ, — МЗС

Індійські найманці всупереч рекомендаціям влади підписували контракти з армією РФ, нібито перебуваючи там на "допоміжних роботах". За деякими даними, загалом було завербовано приблизно 100 громадян Індії.

У ЗМІ з'явилася інформація про найманців з Індії, які перебувають у лавах російської армії і звертаються за допомогою з демобілізації. Міністерство закордонних справ Індії 26 лютого підтвердило цю інформацію і повідомило, що частину індійських громадян уже було звільнено.

У повідомленні пресслужби індійського МЗС ідеться, що кожен такий випадок ретельно розглядали і російська влада, і міністерство, і посольство РФ у Нью-Делі. У результаті кілька людей уже отримали звільнення.

"Ми, як і раніше, маємо намір у першочерговому порядку активно розглядати з російською владою всі відповідні випадки дострокового звільнення індійських громадян з лав російської армії", — йдеться в повідомленні індійського МЗС.

Найманці з Індії в армії РФ

Незважаючи на те, що індійська влада просить своїх громадян триматися подалі від дворічної війни в Україні, деякі індійці підписали контракти з російською армією і перебувають у ній на так званих "допоміжних роботах". За інформацією агентства Reuters, Нью-Делі попросив Москву про дострокове звільнення таких громадян — за деякими даними, приблизно 100 індійців було завербовано торік за контрактами, розрахованими щонайменше на рік.

У публікації наголошується, що громадяни багатьох країн шукають роботу в російській армії, зокрема із сусіднього з Індією Непалу. У зв'язку з цим індійські дипломати регулярно звертаються до російської влади з проханням про якнайшвидше їх звільнення, але посольство РФ не відразу відповіло на прохання індійської сторони.

"Ми закликаємо всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту", — підкреслюють індійські дипломати.

Раніше повідомлялося, що на боці Збройних сил РФ проти України воюють десятки тисяч громадян країн Азії та Африки. За даними Центру національного спротиву, у РФ триває підготовка найманців-іноземців, які потім направляються на українську територію.