Снарядний "голод" зменшився: окупанти продовжують штурм під Куп'янськом, — ЗСУ

За словами військового Іллі Євлаша, постійне поповнення резервів росіян є однією з головних проблем на Харківському напрямку.

На Куп'янському напрямку помітно зменшився "снарядний голод" в окупантів. Російські військові активно доправляють підкріплення до ліній фронту, зокрема й у штурмові загони. Про це повідомляє начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Згідно з його заявою, на Куп'янському напрямку російські військові вже тривалий час активно застосовують комплекси авіаційного бомбардування (КАБи).

Додатково, ворожі сили в Куп'янському напрямку задіють піхотні, мотострілецькі та десантні підрозділи, а також різноманітну військову техніку з метою наближення до основної мети — окупації Куп'янська.

Євлаш підкреслив, що безперервне поповнення російських резервів є однією з основних проблем на Харківському напрямку, при цьому деякі батальйони відновлюються всього за три дні.

"Через погодні умови окупанти почали активно використовувати баги, щоб доставляти штурмові підрозділи на фронт", — розповів він.

Розподіл артилерійських снарядів на напрямку до Харкова зберігається в такому відношенні:

2023 рік Україна 1:12 РФ;

2024 рік Україна 1:7 РФ.

За словами Євлаша, збільшення кількості снарядів дійсно справило помітний вплив на фронті, при цьому практично відсутнє "снарядне місто". Проте українські військові значно поліпшили влучність своїх пострілів по противнику.

"Частину резерву росіян використовують для зміцнення кордону з боку Росії, щоб не допустити повторення торішніх подій із Шебекіним", — повідомив він.

Нагадаємо, 4 лютого у Forbes повідомили, що окупанти хочуть захопити більшу частину Харківської області, яку втратили у 2022 році під час контрнаступу ЗСУ. Для цього ворог стягнув велику кількість техніки на Куп'янський напрямок.

14 лютого стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умеров відвідали позиції українських військових на Авдіївському та Куп'янському напрямках. За словами Сирського, оперативна обстановка надзвичайно складна і напружена.