Пристрасть згасла: генерал НАТО пояснив зменшення підтримки України

На думку генерала армії США, американське населення не відчуває близькості до українців. А для Фінляндії, Польщі або Естонії російська агресія становить інший рівень ризиків, ніж для Німеччини чи Іспанії.

Проблеми України та українців більше турбують ті країни, які межують з Росією і ризикують стати наступними в разі програшу Києва. Менше непокоїть війна німців, іспанців та американців через те, що становить для них інший ступінь ризику. Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав ексголовнокомандувач сил НАТО в Європі генерал армії США Веслі Кларк.

"Кожна держава має власні національні інтереси. Правда в тому, що для Франції, Великої Британії, США вони не є ідентичними. Навіть в європейських країнах – різний рівень сприйняття російської загрози. Для Фінляндії, Польщі або Естонії російська агресія становить інший рівень ризиків, ніж для Німеччини чи Іспанії. Інтереси США поширюються на багато різних напрямків. Україна захищає себе, для вас це боротьба за існування. Але війна – не єдина проблема, з якою стикаються у США. Саме тому іноді країни не отримують того рівня підтримки, на який заслуговують", — сказав генерал.

Він додав, що американців більше турбують жертви в Газі, ніж в Україні, оскільки американське населення не відчуває близькості до українців.

"Сьогодні в СШA пристрасно реагують на Ізраїль та палестинців. З такою пристрастю реагували й на новини з України на початку вторгнення. Але ця пристрасть з часом згасла, як і розраховував Путін", — сказав Веслі Кларк.

Він згадав, як майже 30 років тому їздив до Москви з робочим візитом і мав там розмову з одним із російських генералів і обурився його словами про захоплення Європи.

"У 1995 році, коли ми вели переговори про припинення конфлікту в Боснії, я поїхав до Москви. Мав розмову з одним із моїх російських колег-генералів. Він тоді мені сказав: "Ви заходите в нашу частину Європи". Справді? Що зробило Боснію їхньою частиною Європи? Яке право мала Росія казати, що вона є частиною Європи?", — сказав генерал.

Нагадаємо, 21 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив про нібито захоплення Кринок у Херсонській області та зачистку населеного пункту від українських військових.