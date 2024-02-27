Уникли ударів ЗСУ: ЗС РФ просунулися в районі Бахмута, Кремінної та Авдіївки, — ISW (карти)

За словами аналітиків, у російських джерелах повідомляють про повне захоплення Сєверного, Тоненького і вихід на околиці Орлівки. Окупанти могли непомітно перекинути живу силу і техніку в Авдіївку з Донецька і не привернути увагу ЗСУ до місць дислокації військ.

Російські війська 26 лютого просунулися на південь від Кремінної на тлі позиційних боїв, що тривають на лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна. Про це повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" від 26 лютого.

Зазначається, що на геолокованих кадрах за 26 лютого видно, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Білогорівки (південь Кремінної). Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Іванівки; на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки; на захід від Кремінної біля населеного пункту Терни; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

За словами глави Луганської ОВА Артема Лисогора, за останній місяць на Куп'янському напрямку у російських військ було "більш ніж у 10 разів" більше артилерійських боєприпасів, ніж у ЗСУ.

Карта Донецької області

Невелике просування під Бахмутом

ЗС РФ нещодавно незначно просунулися на захід від Бахмута. Геолоковані кадри за 25 лютого показали деяке просування на північний схід від Іванівського. Російські військові блогери стверджують, що війська РФ просуваються до центру Іванівського зі сходу і продовжують бойові дії на північній околиці селища.

Повідомляють, що десантники РФ витіснили українські війська з позицій у лісовій зоні на північний захід від Іванівського.

Карта Донецької області

Ластівчине

ЗС РФ захопили населений пункт Ласточкине на захід від Авдіївки 26 лютого після виведення Сил оборони з цього району. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив 26 лютого, що українські війська відійшли з Ласточкиного і зайняли оборонні позиції на лінії Орлівка–Тоненьке–Бердичі. На геолокованих кадрах видно, що ЗС РФ увійшли в південно-східну частину Сєверного (на захід від Авдіївки). Російські "військкори" повідомили про повне захоплення Сєверного і Тоненького та вихід на околиці Орлівки. У ISW поки немає візуальних підтверджень.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, російські війська зосередили на Авдіївському напрямку значну кількість сил внаслідок поступового перекидання елементів з'єднань з Лиманського напрямку на Авдіївку. Авдіївка знаходиться в межах 10 кілометрів від Донецька, ймовірно, живу силу і техніку в Авдіївку перекидали через Донецьк. При цьому вдалося не привернути увагу ЗСУ для точкових ударів по місцях дислокації військ.

Роботине: росіяни без РЕБ і артилерії

Работине на карті

26 лютого позиційні бої продовжилися в районі Роботиного на заході Запорізької області, але змін на лінії фронту не відбулося. За словами одного з російських військових блогерів, становище в районі Вербового спокійне: основні бої перемістилися в район Роботиного, де російським військам бракує артилерійської підтримки та засобів радіоелектронної боротьби.

Кринки

Кринки на карті

26 лютого позиційні бої тривали на лівобережжі Херсонської області. Представник пресслужби командування "Південь" полковник Наталя Гуменюк повідомила, що сили РФ активізували розвідувальні дрони на півдні України, щоб у такий спосіб відшкодувати нестачу розвідувальних можливостей через втрату ще одного літака ДРЛО А-50. За словами Гуменюк, тактична авіація РФ долає значні відстані від лінії фронту над Чорним морем. 25 лютого використали 100 дронів.

Нагадаємо, що Путін додав Херсонщину і Запоріжжя до Південного військового округу. Нові накази президента РФ спрямовані на більший контроль військової кампанії в Україні та підготовку до повномасштабної війни з НАТО в довгостроковій перспективі.

Також повідомлялося, що, за оцінками DeepState, Степове і Сєверне вже окуповані.