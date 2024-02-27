У РФ повідомили про створення аналога HIMARS і знищення Patriot під Харковом, — ЗМІ (фото)

Російською ракетою керують за ГЛОНАССом, а її дальність застосування становить 120 км. Бойова частина аналога — до 200 кг, майже втричі вища, ніж в американської установки.

У РФ розробили свої аналоги американського РСЗВ HIMARS і вже можуть застосовувати їх в Україні. Про це розповів кореспондент "Россия-1" Олександр Рогаткін у Telegram-каналі.

Повідомляється, що ракета управляється за супутниковою системою ГЛОНАСС, а дальність становить 120 км. Бойова частина — до 200 кг, майже втричі вища, ніж у HIMARS. Бойова частина може бути й фугасною, і касетною.

"Високоточну ракету для РСЗВ "Торнадо-С" від звичайної для "Смерча" відрізняє наявність рулів управління на носовому обтічнику. Конструктори заявляють, що "Торнадо-С" стріляти може на 120 кілометрів", — йдеться в публікації.

Ракета російського HIMARS

Журналіст не береться оцінювати, наскільки широко й ефективно використовувалися "Торнадо С" з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак зараз компанія-виробник — тульське НВО "Сплав" — у рази збільшила випуск керованих ракет.

Так званий удар по ЗРК Patriot під Харковом

Так званий удар по ЗРК Patriot під Харковом

Також повідомляється, що в лютому 2024 року керовані реактивні снаряди завдали ударів по пусковій установці ЗРК Patriot у лісі біля села Петрівське Харківської області.

"Також за допомогою "Торнадо-С" було знищено комплекс С-300 і радар наведення <...> В Україні керовані за супутником ракети застосовуються з осені 2022 року. Наприклад, ними було рознесено на шматки кілька складів із боєприпасами на Харківській залізничній станції", — розповів пропагандист.

Модифікація ракети Торнадо-С

Є й модифікація ракети для "Торнадо-С", що несе безпілотник. Цю ракету запускають першою, як пристрілювальну, потім від неї відокремлюється БПЛА-розвідник, який шукає цілі та коригує вогонь. Дрон може бути один або цілий рій.

Модифікація ракети Торнадо-С

За словами Олександра Смирнова, ексгенерального директора АТ "НВО "Сплав" ім. О.І. Ганичева", все те, що компанія колись робила в ініціативному порядку, зараз має попит.

Нагадаємо, що у РФ розробили комплексну ШІ-систему проти дронів. Вона поєднує в собі попередні розробки — комплекси "Штиль", "Шторм" і "Парс".

Також повідомлялося, що у ЗСУ попередили про обстріли ракетами "Онікс".