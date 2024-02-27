У РФ повідомили про створення аналога HIMARS і знищення Patriot під Харковом, — ЗМІ (фото)
Російською ракетою керують за ГЛОНАССом, а її дальність застосування становить 120 км. Бойова частина аналога — до 200 кг, майже втричі вища, ніж в американської установки.
У РФ розробили свої аналоги американського РСЗВ HIMARS і вже можуть застосовувати їх в Україні. Про це розповів кореспондент "Россия-1" Олександр Рогаткін у Telegram-каналі.
Повідомляється, що ракета управляється за супутниковою системою ГЛОНАСС, а дальність становить 120 км. Бойова частина — до 200 кг, майже втричі вища, ніж у HIMARS. Бойова частина може бути й фугасною, і касетною.
"Високоточну ракету для РСЗВ "Торнадо-С" від звичайної для "Смерча" відрізняє наявність рулів управління на носовому обтічнику. Конструктори заявляють, що "Торнадо-С" стріляти може на 120 кілометрів", — йдеться в публікації.
Журналіст не береться оцінювати, наскільки широко й ефективно використовувалися "Торнадо С" з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак зараз компанія-виробник — тульське НВО "Сплав" — у рази збільшила випуск керованих ракет.
Так званий удар по ЗРК Patriot під Харковом
Також повідомляється, що в лютому 2024 року керовані реактивні снаряди завдали ударів по пусковій установці ЗРК Patriot у лісі біля села Петрівське Харківської області.
"Також за допомогою "Торнадо-С" було знищено комплекс С-300 і радар наведення <...> В Україні керовані за супутником ракети застосовуються з осені 2022 року. Наприклад, ними було рознесено на шматки кілька складів із боєприпасами на Харківській залізничній станції", — розповів пропагандист.
Є й модифікація ракети для "Торнадо-С", що несе безпілотник. Цю ракету запускають першою, як пристрілювальну, потім від неї відокремлюється БПЛА-розвідник, який шукає цілі та коригує вогонь. Дрон може бути один або цілий рій.
За словами Олександра Смирнова, ексгенерального директора АТ "НВО "Сплав" ім. О.І. Ганичева", все те, що компанія колись робила в ініціативному порядку, зараз має попит.
Нагадаємо, що у РФ розробили комплексну ШІ-систему проти дронів. Вона поєднує в собі попередні розробки — комплекси "Штиль", "Шторм" і "Парс".
Також повідомлялося, що у ЗСУ попередили про обстріли ракетами "Онікс".