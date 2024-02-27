Чудо-зброя: у ЗСУ залишилася достатня кількість Leopard-2, — ЗМІ

За даними журналістів, українські війська змогли зберегти безліч танків на своєму озброєнні через регулярний капітальний ремонт техніки.

Збройні сили України зберегли більшість німецьких танків Leopard у боях за Работине Запорізької області. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

Ще до того як Німеччина поставила танки Leopard в Україну, багато західних партнерів покладали особливі надії на цю диво-зброю. Загалом Україна отримала близько 230 танків Leopard 1 і 2, 38 з яких надійшли з Німеччини.

Однак, всього 7 таких танків були знищені окупаційними військами РФ у битві за Работине Запорізької області.

У ЗСУ залишилася достатня кількість Leopard-2

Використання ЗСУ німецьких танків супроводжувалося пильною увагою з боку Німеччини. Так, політик Партії зелених Себастьян Шефер каже, що в експлуатації залишилося достатньо "Леопардів" тому, що українські бійці регулярно ремонтують техніку. Під час ремонту також міняли ланцюги і проводили капітальний ремонт електроніки.

Командир танка "Арфа" — колишній сталевар, шість років на пенсії, два роки працював водієм танка. З червня він керує Leopard 2 разом із трьома іншими солдатами, а до цього протягом п'яти тижнів проходив підготовку на військовому полігоні в Мюнстері з іншими українськими танкістами.

"Арфа" також брав участь у битві за Авдіївку.

"Ми виходили щодня протягом півтора місяця. Найбільшу небезпеку для нас, поряд з іншими танками, становлять дрони", — каже він.

За його словами, розвідувальні, а потім і ударні дрони Росія використовує у великій кількості.

Боєць позитивно відгукується про німецький Leopard.

"Прилад нічного бачення і тепловізійна камера дуже хороші. Мобільність величезна. Снаряди завантажуються автоматично, що для мене було в новинку. І він стріляє точніше, ніж інші танки", — каже він.

Однак він вказав на небезпечний для життя дефект.

"Між баштою і корпусом, тобто верхньою і нижньою частинами танка, є великий отвір, який необхідно терміново закрити", — сказав він.

У ЗСУ залишилася достатня кількість Leopard-2

Начальника ремонтного підрозділу з позивним "Гора" регулярно займається лагодженням танків.

"Наше завдання — змусити танк їхати і стріляти. І ми це реалізуємо", — каже він.

У ЗСУ залишилася достатня кількість Leopard-2

Він і його механіки також навчалися в Німеччині на п'ятитижневому курсі в Аахені, Німеччина. Пошкодження корпусу він ремонтує самостійно, якщо є пошкодження башти або електроніки, він іноді звертається до Мюнхена.

Карта боїв Україна

Нагадаємо, Італія планує придбати 132 танки Leopard 2A8, які матимуть кілька локалізованих особливостей. Зокрема, у країні виготовлятимуть електрооптичні датчики, програмну радіостанцію, систему управління тощо.