Зеленський прибув до Саудівської Аравії: яка мета візиту (фото)

Президент Володимир Зеленський наголосив, що одна із тем візиту до Саудівської Аравії — це повернення українських військовополонених і депортованих.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 лютого, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Про це він повідомив в офіційному телеграм-каналі.

За словами очільника держави, тема візиту номер один — це формула миру і перемовини зі спадкоємним принцем Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

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Як зазначив президент, Україна вже проводила в Джидді зустріч на рівні радників щодо реалізації такої ініціативи у 2023 році.

"Зараз упритул наблизилися до проведення першого саміту миру та розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", — додав Зеленський.

Тема номер два, за повідомленням президента, є повернення полонених та депортованих осіб.

"Упевнений, що і ця зустріч принесе результати", — наголосив Зеленський, зауваживши, що лідерство Саудівської Аравії вже допомагало звільняти українців.

Також голова держави планує обговорити перспективні напрями економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України від наслідків російської агресії.

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