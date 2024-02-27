Спецоперація росіян "Майдан-3": про що попереджають у ГУР Міноборони (відео)

Спецоперація ворога "Майдан-3" вже триває, але деякі її фази провалилися, кажуть у розвідці. Проведення подібних операцій для Росії дешевше і вигідніше, ніж продовжувати мобілізувати власні ресурси, економіку та суспільство.

Україні вдалося уникнути розколу суспільства і обвалу фронту через внутрішню нестабільність, але Росія не полишатиме спроб втягнути Україну у внутрішні суперечки. Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, спецоперація ворога "Майдан-3" вже триває, але деякі її фази провалилися. Противник розуміє, що Сили безпеки і оборони зможуть більш ефективно протидіяти ЗС РФ, коли в тилу є єдність, підтримка держави та розуміння в суспільстві, хто друг, а хто ворог.

"Але ворог не буде полишати спроб, тому що проведення подібних операцій, як би дорого вони не коштували, все одно для Росії дешевше і вигідніше, ніж продовжувати мобілізувати власні ресурси, економіку та суспільство і продовжувати утримувати окупаційний контингент на наших територіях. Тому так, подібні операції з дезінформації, подібні кампанії і це серйозний виклик для кожного українця", — сказав Юсов.

Нагадаємо, що 25 лютого керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що операція "Майдан-3", яку розробили російські окупанти, та яка ще має назву "Смута", мала на меті провести делегітимізацію української влади.