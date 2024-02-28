"Запив" і не прийшов: українець схопився за пляшку після того, як йому вручили повістку

Українець пройшов медогляд та отримав повістку, але у призначений день в ТЦК не приїхав. Пізніше з’ясувалось, що він перебував у запої.

В Україні засудили чоловіка, який проігнорував повістку, бо пішов у запій. Про це відомо з вироку Пирятинського районного суду Полтавської області від 22 лютого.

Уродженець Харкова 17 червня 2023 року прийшов у ТЦК за викликом — для виявлення ступеня придатності. Звідти його направили на медогляд, і 28 липня чоловік був визнаний ВЛК придатним до служби.

5 серпня українцю вручили повістку, яка зобов’язувалась з’явитись у пункт збору 10 серпня. Проте у призначену дати відправити призовника у військову частину не вдалося, адже на нього так і не дочекались. Це кваліфікували як ухилення від призову.

На суді харків’янин визнав, що пройшов медогляд та проігнорував вручену йому "бойову повістку". Він пояснив, що "запив", тому і не прийшов вдруге у ТЦК. Ухилянт визнав вину та попросив не ув’язнювати.

У вироку зазначено, що неявка чоловіка створює "негативне враження безладдя та безкарності", а його розкаяння викликає сумніви на тлі його бездіяльності після виходу з запою. Українця визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі.

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