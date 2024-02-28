Введення західних військ в Україну: Зеленський відреагував на заяву Макрона (відео)

Французький президент приїде до України у березні і поділиться новими ініціативами щодо підтримки Києва, запевнив президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський поки не володіє конкретною інформацією щодо потенційного розміщення західних військ на території України. Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тирані у середу, 28 лютого.

За його словами, президент Франції Емманюель Макрон обговорить з ним цю ідею, коли прибуде з візитом в Україну у середині березня.

"Я не був на тому саміті. Він (Макрон, — ред.) сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну і поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну", — сказав глава держави.

Зеленський додав, що в Парижі мав з Макроном "дуже хорошу зустріч", на якій лідери двох держав обговорили багато ініціатив. Зокрема, посилення України на полі бою. Наразі основна фундаментальна ініціатива – виконання партнерами своїх попередніх домовленостей про своєчасне постачання Україні озброєння.

"Нам потрібно вижити, а вижити для України — це означає мати дуже конкретні рішення. І це дуже важливо. Ось чому я не можу поділитися з вами, наприклад, інформацією про кількість артилерії, кількість 155-мм боєприпасів. Ми маємо рішення. Там, де у нас є домовленості та контракти по допомозі, все повинно надходити вчасно", — наголосив президент.

При цьому, він сказав, що зараз дуже важливо бути сильними, і альтернативи не існує, бо Україні доводиться мати справу з "кілером".

Нагадаємо, під час саміту у Парижі, який відбувся 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість введення західних військ в Україну. У разі ухвалення такого рішення, ці солдати участі у бойових діях не братимуть.

У відповідь Кремль попередив про неминучість прямого збройного конфлікту між Російською Федерацією і блоком НАТО, якщо військові Альянсу з'являться на території України.