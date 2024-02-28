Жертви щодня: Бельгія дасть €200 млн на чеську ініціативу щодо снарядів Україні

Наступними тижнями до України, як заявив бельгійський прем’єр Александр де Кроо, надійде більше боєприпасів.

Для фінансування ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи, яку оголосила Чехія, Бельгія надасть 200 мільйонів євро. Про це повідомив бельгійський прем’єр Александр де Кроо у сервісі мікробогів Х.

Керівник уряду наголосив на тому, що президент України Володимир Зеленський просив більше боєприпасів, щоб відбити наступ російських окупантів. Александр де Кроо заявив, що Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Наступними тижнями до нашої держави надійде більше боєприпасів.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна приносить щодня", – заявив він.

Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі подякував Бельгії за рішення. Він наголосив на тому, що наша держава цінує допомогу для захисту свободи в Україні та всій нашій Європі.

Снаряди від Чехії для України

Президент Чехії Петр Павел 17 лютого заявив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Він розповів, що йому відомо, звідки можна постачати снаряди для артилерійських установок, які допоможуть Україні на полі бою в боротьбі з російськими окупантами. На поле бою їх вдасться постачати в короткі терміни, якщо відповідне фінансування знайдуть партнери у США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

Окремо президент Чехії заявив, що ситуація в Україні є складною і за останній рік значно змінилася не в кращий бік. Водночас РФ також посилила виробництво.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що КНДР прискорила постачання снарядів до РФ. За даними міністерства оборони Південної Кореї, в обмін на постачання зброї до Росії Пхеньян, схоже, отримує продовольство та інші необхідні речі, а також сировину та частини, які використовуються у виробництві зброї.