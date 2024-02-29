"Прийняли свій останній бій": у ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

За даними пресслужби ССО, українські захисники загинули в зіткненні з російськими окупантами, забезпечуючи відхід основних сил групи.

Під час виконання бойового завдання загинули військовослужбовці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій (ССО) 29 лютого.

"Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись у строю", — заявили у пресслужбі.

У ССО зазначили, що підрозділи сил спецоперацій виконують надскладні бойові завдання на суходолі, на морі та в глибокому тилу противника.

"Завжди пам'ятайте якою ціною бореться наша свобода. Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам! Щирі співчуття родинам загиблих!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 лютого під час пресконференції в рамках Форуму "Україна. Рік 2024" президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни Україна втратила 31 000 військових загиблими.

Своєю чергою боєць ЗСУ і волонтер Мирослав Гай уточнив, що цифра, озвучена президентом, не враховує бійців, які загинули на полі бою, але їхні тіла не були евакуйовані. Крім того, є люди, які загинули в глибині окупованих територій, виконуючи завдання, або в місцевості, куди зараз немає можливості дістатися.