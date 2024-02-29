Армія США скорочує чисельність і готується до великомасштабних війн, — АР

Загалом в американській армії скоротять 24000 військовослужбовців. З них близько 3000 осіб буде скорочено в армійських спецпідрозділах через закінчення боротьби в Іраку та Афганістані.

Армія США на тлі проблем з набором персоналу проведе реструктуризацію і скоротить свою чисельність на 24 000 осіб. Скорочення майже 5% робочих місць торкнеться переважно тих посад, які залишалися незайнятими. Про це 27 лютого повідомили журналісти Associated Press.

У матеріалі йдеться про те, що реструктуризацію проводять з метою посилення можливостей для ведення великомасштабної війни, оскільки армія бореться з нестачею рекрутів, через яку неможливо набрати достатню кількість солдатів для заповнення всіх вакансій.

Так загальна кількість американських військовослужбовців, які перебувають на дійсній військовій службі, зараз становить близько 445 000 солдатів. У той час як армія США в її нинішній структурі може мати до 494 000 солдатів. Згідно з новим планом, мета полягає в тому, щоб протягом наступних п'яти років залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 000.

При цьому скорочення торкнуться в основному вже порожніх посад, пов'язаних із боротьбою з повстанцями, кількість яких збільшилася під час воєн в Іраку та Афганістані, але які зараз уже не потрібні. Таким чином близько 3 000 осіб буде скорочено в армійських силах спеціальних операцій.

Також скорочення торкнуться посад у механізованих з'єднаннях, які займалися навчанням іноземних військ і посад в армійських силах спеціальних операцій.

Зазначається, що реструктуризація дасть змогу спрямувати близько 7500 військовослужбовців до інших частин і з'єднань, включно з підрозділами ППО та боротьби з БПЛА, а також до п'яти нових оперативних груп по всьому світу з розширеними можливостями кіберрозвідки та завдавання ударів на великі відстані.

"Ми відходимо від боротьби з тероризмом і повстанцями. Ми хочемо підготуватися до великомасштабних бойових операцій" — заявила міністр армії США Крістін Вормут.

Раніше повідомлялося, що в Північноатлантичному Альянсі допускають можливість відряджання військ в Україну. За словами президента Франції Емманюеля Макрона, Росія зайняла ворожу позицію не тільки стосовно Києва, але і по відношенню до всього Заходу.