У ГУР є списки людей, яких Росія може залучити до спецоперації "Майдан-3", — Юсов

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що йдеться про десятки осіб з "впливової категорії". Спілкування з ними відбувається "не напряму", а через посередників.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України є списки осіб, яких Кремль планує залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Про це у четвер, 29 лютого, повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

Він зауважив, що часто спілкування з такими особами відбувається "не напряму", а через посередників, серед яких можуть бути громадські та політичні діячі, а також лідери суспільної думки.

"Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном", — розповідає Юсов.

Як зазначив представник розвідки, аби досягнути цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні, здійснюється масова купівля та створення Telegram-каналів. Окрім того, створюються ботоферми, які посилюють риторику країни-агресора у соціальних мережах.

"Зараз буквально в живому часі продовжується активна "закупівля" різноманітних інструментів – починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень — відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють", — пояснив він.

Спецоперація росіян "Майдан-3": про що попереджають у ГУР

Нагадаємо, раніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Києву вдалося уникнути розколу суспільства й обвалу фронту через внутрішню нестабільність, але Росія не полишатиме спроб втягнути Україну у внутрішні суперечки.

За його словами, спецоперація ворога "Майдан-3" вже триває, але деякі її фази провалилися. Противник розуміє, що Сили безпеки й оборони зможуть ефективніше протидіяти ЗС РФ, коли в тилу є єдність, підтримка держави та розуміння в суспільстві, хто друг, а хто ворог.

Нагадаємо, 25 лютого керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що операція "Майдан-3", яку розробили російські окупанти і яка ще має назву "Смута", мала на меті провести делегітимізацію української влади.