За його голову окупанти давали $100 тисяч: відомий український розвідник працює в ТЦК (відео)

Після важкого поранення розвідник не зміг повернутися на фронт, тож вирішив приносити користь Батьківщині, несучи службу в ТЦК та СП.

35-річний українській розвідник Володимир Климов 8 років боронив Україну на сході. Через стан здоров'я він зараз не може брати участь у бойових діях, тому пішов до ТЦК та СП і там несе службу. Про це розповідає ОК "Захід".

Так, Володимир під час окупації Київщини в районі Іванкова мав розвідати, де "загубився" один із батальйонів РФ і навести на нього українську артилерію. Під час розвідки Володимир підірвався на авто на нестановленому вибуховому пристрої. Він отримав поранення руки, часткову ампутацію пальця, уламкові поранення обличчя, компресійний перелом хребта і втратив око.

"За його голову росіяни давали в 2014-му році 100 тисяч доларів, а тепер він служить в ТЦК", — зазначили в ОК "Захід".

Розвідник Володимир Климов родом із Маріуполя. Він почав служити з 2007-го року. Потім звільнився. У 2014-му мобілізувався і захищав Україну. Брав участь у боях за Савур Могилу, за що отрима орден "За мужність" 3 ступеню. З 2015-го служив в 130-му розвідувальному батальйоні.

В 2023-му році чоловік поновився в ЗСУ і почав проходити службу в ТЦК.

Володимир розповідає, що більшість людей, які служать в ТЦК, мають бойовий досвід та поранення.

"У нас в колективі 96% мають бойовий досвід. З них 30-35% мають поранення і інвалідність", — говорить він.

Нагадаємо, що окупанти оголосили нагороду за бійця із Закарпаття, командира роти "Птахи Мадяра" Роберта Бровді на псевдо "Мадяр" через те, що він нищить забагато росіян на фронті. Життя українського захисника загарбники оцінили як німецький танк "Леопард", у 1 мільйон російських рублів.