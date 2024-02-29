Майже половина нідерландців підтримують відправку військ до України, – опитування

Загалом 15% респондентів підтримали участь військ Нідерландів саме у бойових завданнях.

Майже половина голландців готові відправити в Україну сухопутні війська. Про це свідчить опитування Hart van Nederland.

Цю ідею виступають 44% населення Нідерландів. Загалом запитали думку 2063 учасників.

Водночас 15% з них підтримали участь саме у бойових завданнях. Інша група (29%) вважає, що війська країни повинні виконувати в Україні лише допоміжні функції, такі як розмінування чи евакуація населення.

Більшість (49 відсотків) також проти відправки військ в Україну, як для підтримки, так і для ведення бойових дій. Невелика група з 8 відсотків не має про це думки.

Виборці FVD, 96 відсотків найбільше проти введення сухопутних військ в Україну, за ними йдуть виборці PVV (66 відсотків), BBB (59 відсотків), SGP (57 відсотків) і Християнського союзу (57 відсотків).

Прогресивніші партії переважно виступають за варіант відправки голландських солдатів в Україну. Наприклад, 63 відсотки виборців Volt виступають за це та 60 відсотків виборців D66, а в обох партіях більше 23 відсотків виборців навіть за можливу бойову місію. 56 відсотків виборців GroenLinks-PvdA хочуть залишити відкритим варіант відправлення військ, а 16 відсотків також залишають відкритим варіант відправлення солдатів для боротьби.

У цьому дослідженні взяли участь 2063 людини.

Нагадаємо, під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість введення західних військ в Україну. У разі ухвалення такого рішення, ці солдати участі в бойових діях не братимуть.