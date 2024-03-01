"Ворог там заспокоївся": у 3-й ОШБр розповіли деталі звільнення Красногорівки

За словами майора ЗСУ Максима Жоріна, потенціал РФ, їхні спроби наступу закінчаться тільки тоді, коли українські бійці знищать критичну для них кількість особового складу і техніки.

Третя штурмова бригада успішно витіснила російських окупантів із Красногорівки Донецької області. Звільнення цього населеного пункту мало велике значення не тільки з точки зору відновлення контролю, а й для відновлення тактичної переваги на цій ділянці. Про це повідомив майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у коментарі виданню "24 Канал".

"Зараз після наших дій ворог саме за цим напрямком заспокоївся. Там у нього відпало бажання просуватися вперед. Тут не тільки тактичне положення. Питання ще в тому, що перед Красногорівкою є позиції, які легше і краще утримувати. Тому дуже важливо було їх повернути, щоб повернути певну тактичну перевагу на цій ділянці", — пояснив він.

Максим Жорін наголосив, що другим вкрай значущим аспектом є безперервна робота Збройних Сил України над одним із ключових завдань. Йдеться про систематичне знищення ворожих сил, персоналу та військової техніки з максимальною ефективністю.

"Я вважаю, що їхній потенціал, їхні спроби наступу закінчаться тільки тоді, коли ми знищимо критичну для них кількість особового складу і техніки. Над цим ми працюємо", — наголосив заступник командира.

Нагадаємо, 27 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ЗС РФ намагаються використати тактичні можливості, отримані захопленням Авдіївки, щоб просунутися далі в Донецькій області.

Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що станом на 27 лютого українські військові "стабілізували лінію оборони" під Авдіївкою.