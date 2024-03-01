"Всі мої хлопці на війні": на Тернопільщині п'ятеро синів з багатодітної родини пішли на фронт

Четверо з синів отримали повістки, п'ятий пішов добровольцем попри те, що має астму і алергію.

Василь та Уляна Горевичі з Почаєва на Тернопільщині мають п'ятеро синів. Усі їхні хлопці пішли на фронт після початку повномасштабного вторгнення. Про це розповідає "Суспільне".

Четверо хлопців Руслан, Анатолій, Олександр та Олег отримали повістки, а п'ятий Іван — теж не всидів вдома і пішов разом із ними.

"Я не могла сприйняти того вибору, бо вони сказали батькові і мені: "Тату, ми ховатися не будемо. То наша країна і ми йдемо її захищати". І той менший, він астматик і алергік, пішов. Він сказав: "Куди брати туди і я". Я буду дуже щаслива, що мої діти прийдуть живі і здорові. Хоч четверо, одного згубили, додому. Всі мої хлопці на війні. А ті що ховаються, хочу їм сказати, що вони не є українці. Вони не люблять своєї країни, напевно. І не хочуть йти її захищати", — говорить Уляна Горевич.

Василь та Уляна Горевичі

В січні 2024 року родина Горевичів поховала сина Олександра. Йому було 49. Жінка зберігає останнє повідомлення від сина.

"Він написав, що в нього все добре. Я йому написала: "Ангела-хоронителя тобі і Матір Божа нехай охороняє тебе. Цілую, люблю". Він написав: "Дякую". Це останнє повідомлення було від нього", — розповідає Уляна Горевич.

Останнє повідомлення від сина Олександра

Батьки щодня навідуються на могилу сина. Донька Олександра Галина, розповіла, що наприкінці січня батько збирався у відпустку, але не встиг — помер під час несення служби.

"Найкращий тато. Він дуже хотів їхати додому. Вже взяв білети на 31 січня. Говорив, що скоро приїде. В нас були плани. Ми дещо планували вдома зробити. Поговорили і попрощалися. Кожного разу, як говорили, то він завжди казав: "Я вас люблю, діти. Цілую, обіймаю, сумую". Завжди так. Не було такого дня, щоб він такого не казав. Поговорили і все. Це була наша остання розмова. Ніхто не здогадувався, що може щось таке бути, що йому стане погано, чи що", — говорить Галина

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