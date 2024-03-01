Україна отримає артилерійські снаряди, знайдені Чехією, вже найближчі тижні, — Bloomberg

У Чехії знайшли, де можна взяти для ЗСУ 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч 122 міліметри. У Міноборони країни кажуть, що демонструють справжню підтримку України, а не чекають на рішення в США.

Перші поставки до Києва 800 тисяч боєприпасів придбаних за межами Європейського Союзу можуть відбутися через кілька тижнів. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш.

За його словами до ініціативи Чехії щодо придбання Україні боєприпасів долучилась низка європейських країн, але які саме, він відмовився називати.

"Ініціатива Чехії – це один із способів продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії", — сказав Їреш.

Президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, що його країна знайшла 500 000 патронів калібру 155 мм і 300 000 патронів калібру 122 мм, які можуть бути доставлені протягом кількох тижнів до України. За його словами, Прага знайшла за кордоном джерело снарядів для артилерійських установок, які допоможуть Україні на полі бою в боротьбі з російськими окупантами. Їх вдасться в короткі терміни поставити на поле бою, якщо відповідне фінансування знайдуть партнери у США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

Європейські лідери обговорили пропозицію Чехії, яка передбачає закупівлю боєприпасів у країн за межами Європи, на зустрічі в Парижі. Нідерланди погодилися внести в план 100 мільйонів євро (109 мільйонів доларів). Уряд у Празі заявив, що також заручився попередніми зобов’язаннями від Канади та Данії, а також інших країн, які не бажають називати себе.

22 лютого повідомлялося, що Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Країна також відправить ракети для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники. Ще пакет включатиме радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.