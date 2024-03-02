ЗС РФ вдарили "Шахедами" по Одесі: є жертви, під завалами можуть перебувати люди

За даними глави ОВА Олега Кіпера, внаслідок російської атаки загинула щонайменше одна людина. Також відомо про сімох поранених, серед яких є 3-річна дитина.

У ніч на 2 березня Збройні сили Російської Федерації атакували Одесу безпілотними літальними апаратами. Про це написав начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Чиновник повідомив, що внаслідок російської атаки є поранені цивільні та пошкоджено житлові багатоповерхові будинки. Також відомо про одного загиблого.

Спочатку глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих, проте пізніше кількість поранених збільшилася до семи. Серед постраждалих є дитина.

"3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості", — написав Кіпер.

Чиновник зазначив, що під завалами ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, для атаки на Одесу російські окупанти використовували безпілотники "Шахед".

Нагадаємо, в ніч на 2 березня ЗС РФ також атакували дронами Харків і Харківську область. За даними поліції, один із російських дронів влучив у приватний будинок, унаслідок чого загинув 76-річний чоловік.

Раніше, в ніч на 1 березня, ЗС РФ також атакували Україну п'ятьма ракетами С-300 і чотирма безпілотниками "Шахед". Пуски ракет здійснювалися з окупованого Донбасу і Бєлгородської області, а БПЛА — з Приморсько-Ахтарська і Курської області.