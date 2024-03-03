"Збитки колосальні": після атаки БПЛА по Феодосії пошкоджено нафтобазу, — "Атеш"

За інформацією підпілля, внаслідок обстрілу міста на півдні півострова постраждала одна з нафтобаз противника. Наслідки усували до самого ранку.

Після нічних вибухів на території Кримського півострова міг бути знищений нафтопровід російських окупантів. Про це повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш" 3 березня.

За інформацією підпілля, йдеться про об'єкт противника на території тимчасово окупованої Феодосії. Саме там посеред ночі могли пролунати вибухи, які й призвели до наслідків.

"Агенти "АТЕШ" з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт по нафтопроводу в місті. Наслідки усували до самого ранку. Збитки колосальні!" — йдеться в повідомленні.

Більше подробиць від партизанського руху не прозвучало. Водночас російські джерела стверджували, що жодних пошкоджень унаслідок атаки зафіксовано не було.

Вибухи в Криму 3 березня: що відомо

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що в ніч на 3 березня Кримський півострів був нібито атакований за допомогою безпілотників. Загалом у небі зафіксували 38 повітряних об'єктів, а за цією атакою, на думку росіян, стоїть Україна.

"Черговими засобами ППО всі українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Республіки Крим", — заявили в російському оборонному відомстві.

За словами очевидців, вибухи лунали над Феодосією, а одне з джерел розповіло, що нафтобаза нібито не постраждала. Було пошкоджено лише асфальт.

Нагадаємо, 28 лютого експерт розповів про необхідність урізати ланцюги поставок РФ до Криму і на схід. На сході України є безперервна лінія постачання, до якої російська армія може отримати доступ з будь-якого боку. У Криму ситуація більш обмежена, заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.