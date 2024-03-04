Бої за Кринки: росіяни брешуть командуванню про успішні удари "Солнцепека", — ISW (карти)

Особовий склад ЗС РФ, незважаючи на брехню з боку своїх командирів, змушений кілька днів сидіти під обстрілами на лівому березі Дніпра і чекати, поки прибуде евакуація.

3 березня в Кринках на лівому березі Дніпра і в районі Антонівського мосту тривали позиційні бойові зіткнення. Російські командири доповідають вищому командуванню про успішні точні удари по українських позиціях вогнеметною системою ТОС-1А "Солнцепек", хоча насправді це не так. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 березня.

Російське опозиційне видання опублікувало відеозвернення російського військового, в якому той розповів, що йому довелося протягом двох днів чекати на евакуацію з окопів у Кринках.

Повідомлення російських військових про становище на лівобережжі

Повідомлення російських військових про становище на лівобережжі

Кринки на карті

Куп'янськ — Кремінна

Відомий російський військовий блогер заявив, що Сили оборони України захопили кілька невстановлених позицій біля Табаївки (на південний схід від Куп'янська). Ще один повідомив, що російські війська просунулися на 200 метрів до північної околиці Синьківки. У ISW не виявили візуальних підтверджень цим словам. Позиційні бої тривали під Синьківкою, на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки, на захід від Кремінної в районі Тернів і Ямполівки, на південь від Кремінної в районі Білогорівки й Верхньокам'янського. Представник української групи військ "Хортиця" капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська дещо знизили інтенсивність своїх наступальних операцій і закріплюються на нових позиціях на Куп'янському напрямку. Він додав, що ЗС РФ перегруповуються і готують ударні групи на Лиманському напрямку, перекидають сили в райони Тернів і Ямполівки.

Авдіївський напрямок

Авдіївка

Представник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що оперативне становище в Бердичах, Орлівці та Тоненькому стабілізується, і що ЗСУ відбивають російські атаки в цих населених пунктах. Він додав, що ЗС РФ не захопили Бердичі, Орлівку або Тоненьке, але домоглися деяких локальних успіхів на Авдіївському напрямку. Російський "військкор" заявив, що українські сили успішно захищаються від російських атак на захід від Авдіївки, користуючись слабкими місцями російських військових. Він заявив, що в деяких російських мотострілецьких підрозділах не вистачає гранатометів, необхідних для ураження української бронетехніки, і що російське командування продовжує використовувати неточні карти, на яких російський контроль над місцевістю переоцінений.

Хімічну зброю скидають із дронів

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський 3 березня заявив, що російські військові скинули з безпілотників дев'ять боєприпасів із хімічними речовинами на українські позиції на Таврійському напрямку — явне порушення Конвенції про хімічну зброю.

За словами оглядача Костянтина Машовця, російське угруповання військ на південному заході України, імовірно, налічує приблизно 86 332 особи особового складу.

Роботине: маневрова оборона ЗСУ

Роботине на карті

Відомий російський "військкор" заявив, що українські сили ведуть маневрову оборону в Роботиному, а інший — що українські сили дистанційно мінують цей район, щоб уповільнити наступ росіян. "Військкор" зауважив, що російські війська просуваються повільніше в районі Вербового, ніж у районі Роботиного, і що російські війська в останні місяці посилили артилерійський вогонь у цьому районі. За його словами, частини російської 7-ї гвардійської дивізії ПДВ просувалися в районі Вербового, але в ISW не знайшли підтверджень.

Бахмут

Бахмут на карті

3 березня тривали позиційні бої в районі Бахмута, але без підтверджених змін лінії фронту. Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; і на південь, і на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки, Південного і Нью-Йорка. Російський "військкор" заявив, що ПКС РФ посилили авіаудари по українських позиціях у східній частині Часового Яру.

Нагадаємо, що в ISW розповіли, як змінилися штурми ЗС РФ: недосвідчених 40–50-річних змінювали професіонали.

Також повідомлялося, що російський танк "Армата" виявився занадто дорогим для ЗС РФ.