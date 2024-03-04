"Кримський міст для них нічого не вартий": Кисельов пригрозив ударами по мостах у Німеччині (відео)

За словами російського пропагандиста, у Німеччині немає мостів, аналогічних за довжиною Керченському, проте є кілька стратегічно важливих споруд, по яких ЗС РФ нібито можуть вдарити "високоточним гіперзвуком".

Гендиректор агентства "Россия сегодня" та ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 1" Дмитро Кисельов пригрозив, що Росія може завдати ударів по чотирьох мостах у Німеччині у відповідь на ймовірну ракетну атаку по Керченському мосту, яку обговорювали німецькі офіцери на опублікованих секретних переговорах. Про це в неділю, 3 березня, заявив в ефірі телеканалу "Россия 1".

Коментуючи розмови про можливе постачання далекобійних ракет Taurus генералам бундесверу, Кисельов зазначив, що в Німеччині немає мостів, аналогічних Керченському, проте "є об'єкти, на які можна подивитися через ракетний приціл".

Кисельов додав, що хоча "буде шкода" німецьких мостів, Москві доведеться "звернути увагу й на інші об'єкти", оскільки "наш Кримський міст для них нічого не вартий".

Потім він перерахував чотири мости в Німеччині, по яких Москва нібито може завдати удару у відповідь.

Це, за його словами, Ферманзундський і Рюгенський мости на півночі Німеччини, що з'єднують материк із островами, залізничний міст Гогенцоллернів у Кельні та Магдебурзький водний міст через Ельбу за 150 км від Берліна.

Рюгенський міст у передачі Кисельова Фото: Скриншот

Кисельов пригрозив, що Росія завдасть удару одразу по чотирьох мостах, оскільки в Німеччині немає мостів, які можна порівняти з Кримським за довжиною.

"Шкода буде, але що робити? Наш Кримський міст їм не шкода. Упевнений, що після опублікованого запису наради генералів бундесверу з метою знищити наш Кримський міст, і наш генштаб проведе своє рекогностування щодо аналогічних відповідних цілей у Німеччині. Високоточний гіперзвук вирішить завдання невідворотно", — заявив Кисельов.

Нагадаємо, 4 березня спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що опублікований запис переговорів німецьких військових нібито свідчить про те, що збройні сили Німеччини обговорювали можливі плани завдання ударів по території Росії.

2 березня стало відомо, що Росія перехопила переговори між генерал-лейтенантом Інго Герхарцем і трьома старшими офіцерами Люфтваффе, коли вони використовували стандартне готове програмне забезпечення для відеоконференцій Webex, що працювало в офісі, для надсекретного військового планування, де обговорювали питання постачання ракет Taurus і ударів по незаконно побудованому Керченському мосту (Кримський міст).