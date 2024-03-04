Франція найближчим часом не відправить свої війська до України, — Макрон

Керівник французької держави відкинув можливість ескалації, але наголосив на необхідності дискусії щодо присутності іноземного контингенту в Україні.

Франція найближчим часом не відправить свої війська до України. Про це запевнив президент Емманюель Макрон в інтерв’ю, яке він дав ексклюзивно новинному порталу Novinky.

Він зазначив, що почалася дискусія щодо цього питання. За його словами, варто подумати, що можна зробити, аби підтримати Україну, особливо на українській території.

Макрон відповів на масштабну міжнародну реакцію, викликану одним із його зауважень стосовно війни РФ проти України минулого тижня під час зустрічі з 26 керівниками держав у Парижі.

"На одне запитання, яке мені поставили стосовно введення військ, я сказав, що ні про що не може бути й мови", — пригадав він.

За його словами, учасники зустрічі в Парижі домовилися щодо п'яти напрямків, за якими можуть зробити більше. Це стосується кіберзахисту, спільного виробництва військової техніки в Україні, безпеки держав, яким безпосередньо загрожує наступ Росії в Україні, особливо Молдови, здатність підтримувати Україну на кордоні з Білоруссю й операції з розмінування.

"До того ж я завжди чітко говорив про наші межі: ми не воюємо проти російського народу й відмовляємося входити в логіку ескалації", — додав керівник французької держави.

Війська НАТО в Україні — заява Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, допустив можливість введення західних військ в Україну. У разі ухвалення такого рішення ці солдати участі в бойових діях не братимуть.

У відповідь Кремль попередив стосовно неминучості прямого збройного конфлікту між Російською Федерацією та блоком НАТО, якщо військові Альянсу з'являться на території України.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що поки не володіє конкретною інформацією щодо потенційного розміщення західних військ на території України. За його словами, Макрон обговорить із ним цю ідею, коли прибуде з візитом до Києва в середині березня.

Нагадаємо, 1 березня в МЗС Франції назвали головне завдання країни у війні. Заяви Емманюеля Макрона щодо введення західних військ в Україну, як вважає міністр закордонних справ Стефан Сежурне, сприяють "стратегічній двозначності", дозволяють Франції бути "на правильному боці історії".