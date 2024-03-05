Для впровадження в органи ЄС: Росія завербувала сербського агента, — Politico (фото)

За словами журналістів, Росія використовує Сербію як плацдарм для операцій впливу, спрямованих на ослаблення проєвропейських і пронатовських настроїв усередині країни.

Російські спецслужби задіяли сербського агента з метою проникнення в структури Європейського Союзу і поширення тез пропаганди, що підтримують дії Кремля щодо України. Про це йдеться в брифінгу західної розвідки, що потрапив у розпорядження видання, передає видання Politico.

У жовтні 2023 року Новіца Антич, громадянин Сербії, який є активним "агентом впливу", проводив зустрічі з європейськими чиновниками в Брюсселі, зокрема з депутатами Європарламенту. Згідно з документами, Антич тісно співпрацював із російськими спецслужбами.

Голова Сербської військової профспілки Новіца Антич

Серед цих євродепутатів були представники різних політичних партій: німецький депутат від партії "Зелені" Віола фон Крамон-Таубадель, італійський депутат від партії "Соціалісти і демократи" Алессандра Моретті, а також словацький член консервативної групи Європейської народної партії Володимир Більчик. Однак в аналітичній записці не міститься інформації, яка дає змогу припустити, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель мали знання про зв'язки Антича з ФСБ на момент їхньої зустрічі.

Голова Сербської військової профспілки Антич також провів зустрічі з представниками профспілок EUROMIL і EPSU, які захищають інтереси військовослужбовців і державних службовців у Європейському союзі відповідно.

Згідно з брифінгом західної розвідки, Антич є "агентом впливу" для ФСБ. Він має тісні зв'язки зі співробітником ФСБ В'ячеславом Калініним, громадянином Росії, який також є головним редактором медіасайту Veteran News. Цей медіаресурс спеціалізується на публікаціях, орієнтованих на ветеранів збройних сил. На сайті в розділі "Про нас" зазначається, що Veteran News є "інформаційним партнером" ФСБ, Міністерства оборони Російської Федерації та інших силових структур країни.

У розвідувальному зведенні особлива увага приділяється діям Антича, але також наголошується, що Калінін вербував і інших осіб, проте не вказується кількість або національність цих осіб, а також у яких конкретно країнах вони діють.

Росія використовує Сербію як базу для операцій впливу, націлених на підрив проєвропейських і пронатовських настроїв як усередині самої Сербії, так і в Європейському Союзі. Це стає особливо значущим у контексті рішучої підтримки, яку ЄС надає Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що нещодавно у ЗМІ повідомили, що росіянин, який співпрацює з ГРУ Росії, чверть століття спокійно мешкає в Бельгії та створив інвестиційну компанію, яка, окрім основної діяльності, постачала спеціальні верстати до РФ. Син цього росіянина керує компанією, яка продає Міноборони РФ верстати для виробництва аеробалістичних ракет "Кинджал" для ударів по Україні.