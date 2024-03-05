Готові платити чималі гроші: українських ветеранів "виманюють" іноземці, — колишній військовий

За словами колишнього бійця ЗСУ Масі Найєма, після закінчення війни з Росією невідомо, чи залишаться українські ветерани в країні, чи їх перекуплять в армії інших держав.

Колишній боєць українських збройних сил і адвокат Масі Найєм наголосив, що вже наразі іноземні особи почали виявляти інтерес до українських військових, пропонуючи їм гроші за участь у місіях за кордоном. Він висловив побоювання щодо того, чи залишатимуться українські ветерани в країні після завершення військових дій за таких обставин. Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua.

Він заявив, що його оперативному сержанту пропонували 10 тисяч доларів за місію в іншій країні.

"Я дуже вдячний йому, що він ціннісний, але це, я думаю, рідкість. Однак зараз ці люди, які безпосередньо на лінії фронту, коли демобілізуються, вони переїдуть. І це риторичне питання, чи переїде він в іншу країну за своєю дружиною, чи залишиться тут? Що йому держава дала як колишньому військовому, нинішньому ветерану?" — сказав він.

Найєм підкреслив, що в Україні відсутня чітка інформація щодо того, які саме заходи підтримки необхідні для ветеранів. Він висловив думку, що більшості військовослужбовців не потрібні пільги, які надає держава. На його думку, пріоритетом для держави має бути забезпечення повернення військовослужбовців до нормального життя, де вони зможуть самостійно забезпечувати себе заробітком.

"Ще раз згадую про квартиру. Якщо кожного ветерана запитати, чи хочеш ти квартиру, звичайно, ми хочемо квартиру. Правда, я хочу. Я не маю своєї квартири... Але найважливіше — дати все, щоб вони стали рівними з цивільними... Єдине завдання держави — повернути військового в ситуацію, коли він може заробляти гроші сам на себе. Бо якщо ні, то він тягар для держави", — пояснив адвокат.

Військовий також стверджує, що розробка нової ветеранської політики неможлива без переосмислення суспільного контракту. Масі Найєм підкреслив, що поточний стан суспільного контракту відображає поточний стан справ в Україні.

Нагадаємо, що ветеран Юрій Гудименко заявив, що держава повинна забезпечувати громадянам ясність щодо мобілізації та їхньої ролі у воєнний час.