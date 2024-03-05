Мобілізація в Україні: хто має право на відстрочку в березні 2024 року

Варто пам'ятати, що відстрочка — це не звільняє від служби. Вона лише відкладає виконання військових обов'язків на певний термін. Громадяни, які отримали відстрочку, продовжують перебувати на військовому обліку.

Наразі існує п'ять способів отримання відстрочки від мобілізації. Фокус розібрався, які саме.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", відстрочка від мобілізації надається особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, якщо вони потрапляють під одну з таких категорій:

За станом здоров'я. За сімейними обставинами. У зв'язку з професійною діяльністю. У зв'язку з навчанням та/або здобуттям наукового ступеня. Через бронь.

Зазначимо, що відстрочка не звільняє від служби, а лише відкладає виконання військових обов'язків на певний строк. Громадяни, які отримали відстрочку, продовжують перебувати на військовому обліку.

Догляд за літньою людиною або інвалідом

Цей тип відстрочки передбачає постійний догляд за батьками або батьками дружини, які, згідно з медичним висновком, потребують постійного догляду.

До цієї ж категорії належить відстрочка по догляду за інвалідом II групи, якщо інвалідом визнані:

дружина.

батьки дружини.

батьки призовника.

За умови, що хворий має інвалідність I та II групи та відсутні інші працездатні особи, здатні піклуватися та утримувати його.

Так само відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом поширюється на опікунів осіб з інвалідністю I та II групи, які визнані недієздатними за рішенням суду, мають медичний висновок про потребу в постійному догляді й, крім призовника, не мають інших осіб, здатних надати цей догляд.

Важливо: відстрочка від армії недоступна, якщо дружина є інвалідом III групи.

За станом здоров'я

Відстрочка від мобілізації для призовників можлива в разі визнання їх військово-лікарською комісією особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби на строк до 6 місяців. Другий варіант відстрочки доступний тільки для вагітних жінок.

Однак українське законодавство передбачає не тільки відстрочку, а й ситуації, коли мобілізація взагалі неприпустима, такі як:

важкі деформації опорно-рухового апарату;

інфекційні захворювання (гепатит, ВІЛ);

психічні розлади, хвороба Дауна, шизофренія;

стан безпосередньо після операції.

Також не призивають на службу чоловіків зі встановленими металофіксаторами та іншими ендопротезами після операції.

Нагадаємо, 4 березня глава Мін'юсту заявив, що корупціонерів також можна відправляти на фронт під час загальної мобілізації. На його думку, українське законодавство не було готове до повномасштабної війни, тому там усе ще немає деяких норм. Зокрема йдеться про призов на службу людей із судимістю.