Перекривають "через кожен чих": РФ не використовує Кримський міст для військової логістики, — ВМС

За словами речника командування Дмитра Плетенчука, противник боїться нових ударів по незаконній споруді, тому шукає інші шляхи для поповнення резервів. Зокрема, задіює кораблі, які з часом знищуються в акваторії.

Російські окупанти тривалий час використовували Кримський міст на тимчасово окупованому півострові як корисну конструкцію для поповнення резервів. Тепер його роль почала зміщуватися. Про це докладніше розповів речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, противник уже не може використовувати повною мірою для військової логістики незаконний міст через Керченську затоку. Ще недавно ситуація кардинально відрізнялася.

"Для військової логістики вони використовують, найімовірніше, не тільки міст, а й, зокрема, великі десантні кораблі. "Цезарь Куников" не дасть збрехати. Але в принципі, як ми розуміємо, міст зараз повною мірою не використовується саме для військової логістики після тих ушкоджень, яких він зазнав унаслідок успішної спільної операції СБУ та ВМС. Тому це більше символ такої імперськості, загарбницьких устремлінь Російської Федерації", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо спікер ВМС додав, що цивільне населення Росії продовжує їздити незаконно в український Крим, використовуючи цей міст. Тобто для пересування він ще придатний.

Водночас режим, у якому він працює, не нормований. Його постійно перекривають "через кожен чих". Відповідно, відбувається все нестабільно.

Дмитро Плетечук нагадав ще про будівництво додаткових логістичних елементів, які дозволили б пересуватися по тимчасово окупованих українських регіонах, включно з Кримським півостровом. Відповідно, він зробив висновки, що Керченський міст перестає бути корисною конструкцією.

Нагадаємо, 16 січня екскомандувач Сухопутними військами в Європі Бен Годжес заявив, що уява й інновації України можуть допомогти в знищенні Кримського мосту. За його словами, противник дуже переживає за незаконну споруду в Криму, тому робить кроки щодо її захисту. Водночас ЗСУ можуть знайти спосіб, який зруйнує міст.